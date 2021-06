Mitos y realidades de la Moratoria

Es importante recordar que los compromisos adquiridos antes de la pandemia y que fueron objeto de la moratoria, están vigentes y deben respetarse. Si una persona se acogió a la moratoria y todavía no puede retomar plenamente los compromisos de pago, es importante acercarse al banco con la documentación de respaldo (contrato suspendido, notificación de desvinculación, entre otros) para buscar el mejor acuerdo.

Hasta ahora no se ha cargado mora a las cuotas no pagadas, pero si se hará a partir del 1ro de julio y en caso de no pago se puede afectar el historial de crédito de la persona.

En caso de que una persona mantenga una afectación que le impida retomar algún esquema de pago, la mejor alternativa es acercarse al banco para negociar el tiempo adicional que se requiera de suspensión de dicha obligación.

MITO: Mi deuda es pequeña en comparación con los grandes créditos, mi pago nio hace la diferencia