Moody’s eleva la perspectiva del BCIE a Positiva y confirma calificación “Aa3”

BCIE fortalece su posición como mejor riesgo en América Latina

El BCIE consolida su liderazgo como acreedor preferente en América Latina, con acceso robusto a mercados internacionales y cero mora en su cartera.

La Presidente Ejecutiva del BCIE celebra el reconocimiento como reflejo de una gestión rigurosa, estratégica y orientada a la excelencia financiera.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Tegucigalpa Honduras.- La agencia de calificación crediticia Moody’s ha mejorado la perspectiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de Estable a Positiva, confirmando su calificación internacional de riesgo en “Aa3”. Esta acción representa la tercera mejora positiva en los últimos doce meses, consolidando al BCIE como el mejor riesgo en América Latina.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a avances en la diversificación geográfica de las exposiciones del Banco, impulsados por la ejecución de dos Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEAs), así como al fortalecimiento de sus métricas de capital y liquidez. Moody’s también resaltó el acceso cada vez más amplio del BCIE a los mercados de capitales internacionales, especialmente mediante instrumentos de financiamiento sostenible, lo que refuerza su posición de liquidez y acceso confiable a dichos mercados.

Adicionalmente, Moody’s confirmó la calificación de largo plazo en “Aa3”, destacando la sólida posición de capital del Banco, su prudente manejo del apalancamiento y un desempeño de activos que se mantiene entre los más sólidos del mundo entre bancos multilaterales de desarrollo. Al cierre de 2024, el BCIE no registró mora en su cartera, reafirmando su estatus como acreedor preferente.

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó: “Materializar dos acciones positivas de calificación en tan pocos días es un logro extraordinario que refleja el esfuerzo coordinado, la rigurosidad técnica y la visión estratégica en la que enmarcamos nuestra gestión. Estos reconocimientos envían una señal clara y contundente a nuestros inversionistas en los 26 mercados donde tenemos presencia: el BCIE está más sólido y preparado que nunca”.

Un banco de triple impacto positivo

Con 64 años de trayectoria y 15 países miembro, el BCIE continúa consolidando su posición como la principal fuente de financiamiento multilateral de la región. En las últimas dos décadas, sus proyectos han representado cerca del 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral de desarrollo para Centroamérica.

El Banco cuenta con calificaciones AA Estable A1+ de S&P, Aa3 Positiva P1 de Moody’s y AA Positiva de JCR, y aspira a convertir esta mejora de perspectiva en una calificación superior, reafirmando su compromiso con la excelencia financiera y el desarrollo sostenible de sus países miembros.