BCIE mejora su calificación ASG BCIE y reafirma compromiso con la sostenibilidad

Morgan Stanley Capital International sube la calificación ASG BCIE al Banco Centroamericano

• La mejora en la calificación ASG BCIE refleja el fortalecimiento de las prácticas institucionales del Banco para gestionar riesgos y oportunidades ambientales y sociales.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha dado un paso firme en su compromiso con la sostenibilidad, la transparencia y una gobernanza sólida, al obtener una mejora en su calificación ASG BCIE (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), otorgada por la firma Morgan Stanley Capital International (MSCI). En la evaluación correspondiente al período 2024, la institución financiera regional avanzó de una calificación BB a BBB.

Fortalecimiento de la Gestión Institucional

Esta elevación de la calificación por parte de MSCI es un reflejo del fortalecimiento de las prácticas institucionales que el BCIE ha implementado en materia ambiental, social y de gobernanza. Asimismo, destaca la capacidad de la entidad para gestionar de manera efectiva los riesgos y aprovechar las oportunidades vinculadas a estos ámbitos cruciales.

Durante el proceso de revisión, MSCI reconoció avances significativos en la gestión institucional del Banco. Estos incluyen la implementación de prácticas ambientales y sociales más robustas, la divulgación pública de información clave y la adopción de buenas prácticas en materia de gobernanza.

Impacto del Reconocimiento en el BCIE

Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, manifestó que este resultado “reafirma nuestra convicción de que la sostenibilidad es un eje transversal para el desarrollo de los países a los que servimos”. Además, señaló que el incremento en la calificación ASG BCIE indica que el Banco se encuentra en el «buen camino» y lo motiva a seguir creciendo a corto y mediano plazo.

El reconocimiento consolida la reputación del BCIE como una institución financiera responsable, alineada con los más altos estándares internacionales en materia de ASG. Además, este logro fortalece su posicionamiento en los mercados internacionales y genera mejores condiciones para su acceso a financiamiento sostenible. La entidad concluyó que continuará trabajando en el fortalecimiento de sus capacidades internas y en la promoción de iniciativas que generen valor económico, social y ambiental para sus países miembros.