Nueva Licencia General 57 permite transacciones con el Banco Central y bancos estatales de Venezuela

La normativa emitida por el Departamento del Tesoro flexibiliza las restricciones para el Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores.
EE.UU. emite la Licencia General 57 para autorizar servicios financieros con la banca pública venezolana
• El nuevo permiso abarca desde transferencias bancarias y pagos de nómina hasta el uso de billeteras digitales y servicios de corresponsalía en dólares estadounidenses.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Washington, Estados Unidos.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó la Licencia General 57, la cual autoriza transacciones de servicios financieros que involucren a instituciones clave de la banca pública venezolana y a ciertos individuos vinculados al Gobierno de Venezuela. Esta licencia mitiga las prohibiciones establecidas previamente en las Regulaciones de Sanciones a Venezuela (31 CFR parte 591).
La disposición autoriza todas las transacciones ordinariamente incidentes y necesarias para la exportación o reexportación de servicios financieros hacia o desde entidades específicas, incluyendo al Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, S.A., el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, C.A. La medida también se extiende a cualquier entidad donde estas instituciones posean una participación del 50% o más.
Alcance de los servicios financieros permitidos
Según la nota técnica de la OFAC, el término «servicios financieros» autorizados bajo esta normativa es amplio y comprende, entre otros aspectos fundamentales para la operatividad bancaria, el mantenimiento, operación y cierre de cuentas. Asimismo, se permite el procesamiento de transferencias de fondos, transferencias ACH, transferencias cablegráficas y servicios de corresponsalía en dólares estadounidenses.
La autorización incluye además la emisión y uso de tarjetas de pago, tanto de débito como prepago, así como el acceso a billeteras digitales. En el ámbito laboral, se facilitan los servicios relacionados con el pago de salarios, pensiones, nóminas y otros beneficios. La gestión de seguros, garantías, retiros de efectivo, cambio de divisas e inversiones también forma parte de las actividades permitidas, junto con tecnologías de seguridad relacionadas, incluyendo prevención de fraude, autenticación y ciberseguridad.
Inclusión de individuos y cumplimiento normativo
Un aspecto relevante de la Licencia General 57 es la autorización de servicios financieros para individuos cuyas propiedades estaban bloqueadas únicamente por cumplir con la definición de «Gobierno de Venezuela» bajo la Orden Ejecutiva 13884, lo que integra a sus empleados actuales. No obstante, la autoridad aclara que esta disposición no aplica a personas que figuren específicamente en la Lista de Nacionales Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN).
La OFAC subrayó que las instituciones financieras de los Estados Unidos que procesen estas transacciones pueden confiar en la información proporcionada por el originador o beneficiario de la transferencia para validar el cumplimiento, siempre que no existan motivos para sospechar que la operación incumple la norma. Finalmente, se advierte que esta licencia no autoriza el desbloqueo de propiedades incautadas bajo otras regulaciones, ni exime del cumplimiento de leyes como la Ley de Secreto Bancario o la Ley PATRIOT.
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