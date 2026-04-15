Nueva Licencia General 57 permite transacciones con el Banco Central y bancos estatales de Venezuela

(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Washington, Estados Unidos.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó la Licencia General 57, la cual autoriza transacciones de servicios financieros que involucren a instituciones clave de la banca pública venezolana y a ciertos individuos vinculados al Gobierno de Venezuela. Esta licencia mitiga las prohibiciones establecidas previamente en las Regulaciones de Sanciones a Venezuela (31 CFR parte 591).