OpenFX habilita transacciones a gran escala con pesos colombianos en pagos internacionales

El peso colombiano se suma a OpenFX, mejorando el acceso al mercado global y reduciendo costos

• Tras su expansión en México, Brasil y Argentina, OpenFX añade a Colombia para que las empresas puedan enviar, convertir y recibir pesos colombianos con liquidación hasta un 99% más rápida y reducción de comisiones hasta en un 90%.

(07/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- OpenFX, la empresa especializada en infraestructura de divisas (FX) que busca modernizar el movimiento global de dinero, anunció el lanzamiento del soporte para el peso colombiano (COP) en su plataforma de pagos transfronterizos. Esta adición mejora sustancialmente el acceso al mercado global, permitiendo tanto a empresas nacionales como internacionales enviar, convertir y recibir pesos colombianos a gran escala con mayor rapidez y eficiencia.

A pesar de ser la tercera economía más grande de América Latina, el mercado de divisas de Colombia ha enfrentado históricamente obstáculos. Estos incluyen procesos burocráticos onerosos e ineficientes que imponen una carga excesiva a las transacciones internacionales. Además, la falta de interoperabilidad entre el sistema de pagos nacionales instantáneos Bre-B y las redes internacionales existentes ha generado fricciones únicas que limitan el crecimiento y la inversión.

Evitando el «Salto» Costoso del Dólar

Tradicionalmente, los pagos transfronterizos que involucran pesos colombianos se veían obligados a realizar un costoso y prolongado «salto» a través del dólar estadounidense. Este proceso añadía capas innecesarias de comisiones, complejidad y demoras. La moderna infraestructura patentada de OpenFX ofrece ahora una ruta de liquidación directa que elude estos problemas, logrando reducir los retrasos en la liquidación de varios días a minutos y disminuyendo las comisiones por transacción hasta en un 90%.

«Colombia se encuentra en medio de una notable transformación digital, desde sus innovadoras fintech de talla mundial hasta la modernización de su infraestructura financiera básica por parte del Gobierno», declaró Prabhakar Reddy, fundador y director ejecutivo de OpenFX. «Las ambiciones globales del país merecen una red financiera que apoye la innovación y libere a sus empresas de las limitaciones de una estructura de mercado obsoleta».

Expansión y Financiamiento de OpenFX en Latam

Esta expansión representa la cuarta incursión de OpenFX en los mercados monetarios latinoamericanos durante el último trimestre, siguiendo la incorporación exitosa de México, Brasil y Argentina a su plataforma transfronteriza. En mayo de 2025, la compañía recibió una ronda de financiamiento de 23 millones de dólares liderada por Accel.

Durante el último año, la empresa ya ha alcanzado un volumen transfronterizo anualizado de 16 mil millones de dólares estadounidenses. Con esta adición del peso colombiano, OpenFX extiende a Colombia sus capacidades probadas.

Beneficios Clave para la Economía Colombiana

La integración del peso colombiano trae consigo ventajas significativas para la modernización financiera de Colombia:

1. Liquidación Hasta un 99% Más Rápida: La mayoría de las transacciones se liquidan en 60 minutos, lo que contrasta fuertemente con el estándar regional que oscila entre 1 y 3 días hábiles.

2. Reducción de Costos de Hasta el 90%: Gracias a una tecnología eficiente en capital y un sistema de pago propio, se logra reducir las comisiones de puntos porcentuales a puntos básicos, liberando flujo de caja empresarial.

3. Disponibilidad 24×7/365: A diferencia de los mercados de divisas tradicionales que cierran, OpenFX opera de forma ininterrumpida, abriendo nuevas posibilidades para los negocios globales y las necesidades transfronterizas urgentes.

4. Transparencia y Seguridad de Vanguardia: La plataforma utiliza API en tiempo real, tecnología de liquidación avanzada y análisis predictivo para asegurar un compliance normativo y una fiabilidad óptimos, incluso en entornos altamente regulados.