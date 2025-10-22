Expertos debatirán en Panamá sobre la tributación internacional de criptoactivos y economía digital

Panamá será el epicentro del debate sobre tributación internacional y criptoactivos

• El evento, a realizarse en noviembre, se enfocará en cómo las innovaciones digitales transforman la base imponible y la capacidad de fiscalización de los Estados, con una conferencia magistral sobre la fiscalidad de los criptoactivos.

(22/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un entorno marcado por las tensiones fiscales y geopolíticas globales, Panamá se consolidará nuevamente como un foro central para la discusión de la tributación internacional. Los días 18 y 19 de noviembre, el Hotel Hilton Panamá acogerá el II Congreso de Tributación Internacional, una iniciativa clave organizada por el Capítulo Panamá de la International Fiscal Association (IFA).

El encuentro tiene como propósito examinar a profundidad los nuevos paradigmas que rigen el sistema tributario contemporáneo, especialmente en la era digital. La agenda congregará a autoridades fiscales, académicos, representantes del sector financiero y expertos internacionales para debatir sobre la localización de la renta en una economía donde el valor reside en intangibles, datos, algoritmos y marcas.

La Nueva Geopolítica del Poder Tributario

Durante décadas, la fiscalidad internacional se cimentó en las reglas de precios de transferencia y el principio de plena competencia. No obstante, la economía digital ha puesto en entredicho esta lógica, ante la escasez de comparables y la movilidad de los activos intangibles.

Frente a este escenario, emerge el principio de destino, propuesto en el Pilar 1 de la OCDE, que busca otorgar a los países con usuarios y consumidores el derecho a gravar una porción de las utilidades de las corporaciones multinacionales, incluso sin presencia física. Este cambio ha provocado un choque de filosofías, generando lo que algunos analistas denominan la “doctrina de represalia fiscal”, manifestada en las amenazas de Washington de aplicar medidas unilaterales contra impuestos sobre servicios digitales.

Fiscalidad de Criptoactivos y Tokenización

Un bloque esencial del Congreso se dedicará a los impuestos a la economía digital, con un enfoque particular en la fiscalidad de los criptoactivos, stablecoins y la tokenización de activos del mundo real (RWA). Expertos de América Latina, Estados Unidos y Europa analizarán cómo estas innovaciones transforman la base imponible y la capacidad de fiscalización de los Estados.

Entre los temas a debatir están los retos regulatorios de las plataformas de Finanzas Descentralizadas (DeFi) y los criterios para establecer un “nexus económico significativo” que prevenga la doble tributación en entornos sin ubicación física.

Conferencia Magistral sobre Cumplimiento Tributario Global

La cumbre contará con la participación de Raj Mukherjee, una figura de alta relevancia en el desarrollo de marcos fiscales y regulatorios para el sector digital. Mukherjee, quien fue coautor de las regulaciones de corredores de activos digitales del Tesoro estadounidense y exjefe de la Oficina de Activos Digitales del IRS, ofrecerá una conferencia magistral. Su exposición se centrará en la fiscalidad de los criptoactivos y la transformación institucional requerida para un cumplimiento tributario global efectivo.

El experto explorará estrategias para que las autoridades fiscales y los actores financieros enfrenten los desafíos de DeFi y las plataformas digitales, al tiempo que fortalecen los marcos de gobernanza tributaria (Tax Control Frameworks) para asegurar la trazabilidad y el cumplimiento proactivo.

Transparencia, Movilidad y Planificación Patrimonial

El Congreso también abordará las implicaciones de la movilidad global y el intercambio automático de información (como CRS, FATCA y CARF) en la planificación patrimonial de familias de alto patrimonio. Se analizarán temas cruciales como las estructuras fiduciarias, la sucesión internacional y los desafíos operativos de los Qualified Intermediaries (QI) en la región.

América Latina y el Futuro Fiscal

Pascal Saint-Amans, exdirector del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, será otro de los conferencistas estelares. Su ponencia abordará los avances y los desafíos actuales del sistema fiscal internacional. Según los organizadores, el evento busca incentivar que América Latina y Panamá transiten de ser meros observadores a convertirse en protagonistas activos en la construcción de reglas fiscales más equitativas a nivel global. El II Congreso de IFA Panamá se proyecta como una plataforma para anticipar tendencias y preparar a profesionales e instituciones de la región para la convergencia de la tecnología, la tributación y la geopolítica.