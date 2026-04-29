CAF y Ciudad del Saber culminan con éxito la iniciativa Panamá Productiva III

La tercera fase de esta iniciativa conjunta entre CAF y Ciudad del Saber consolida la articulación público-privada para reducir brechas productivas fuera de la capital panameña.
Fortalecen clústeres estratégicos en las regiones mediante Panamá Productiva III
• Mediante el fortalecimiento de clústeres en salud y agroexportación, el programa traduce las estrategias nacionales en acciones concretas para mejorar la competitividad regional.
(29/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La iniciativa Panamá Productiva III ha marcado un punto de inflexión en la estrategia para expandir el desarrollo económico más allá del área metropolitana, al consolidar los clústeres como motores de crecimiento regional. El programa, impulsado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- junto a la Fundación Ciudad del Saber, cerró su tercera fase reafirmando su capacidad para articular sectores clave y reducir las brechas de productividad que afectan al interior del país.
Articulación para la competitividad regional
El cierre del programa se llevó a cabo en las instalaciones de la Ciudad del Saber, reuniendo a representantes del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la SENACYT, así como gremios y universidades. Durante el evento, se destacó que uno de los pilares de Panamá Productiva III fue el fortalecimiento de redes de colaboración entre empresas, instituciones públicas y centros de investigación, orientadas a innovar y generar nuevas fuentes de empleo en actividades económicas estratégicas.
Lucía Meza, representante de CAF en Panamá, subrayó que el enfoque territorial es fundamental para generar oportunidades equitativas para todos los panameños. Según la representante, el proyecto ha demostrado que la visión común entre actores públicos y privados permite impulsar sectores con alto potencial transformador, fortaleciendo las capacidades de las provincias y disminuyendo la disparidad con la capital.
Avances en salud y agroindustria
Dentro del marco de la iniciativa, se potenciaron clústeres específicos como el de Investigación e Innovación en Salud de Panamá (CIISPA) y el denominado Fruits of Panama, especializado en frutas de exportación y agrologística. Estas estructuras han facilitado la obtención de certificaciones internacionales, han impulsado la innovación tecnológica y han abierto nuevos canales de acceso a mercados globales para los productores locales.
El Profesor Jorge Arosemena, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, reflexionó sobre el rol de la organización como facilitadora del conocimiento y la innovación. Mencionó que la labor de la fundación permitió transformar las políticas públicas en hojas de ruta operativas con métricas claras y proyectos asociativos de alto impacto.
A pesar de los avances, el informe final del programa retoma datos del Centro Nacional de Competitividad que indican la persistencia de brechas en infraestructura y capital humano. Con un parque empresarial donde más del 96% son micro, pequeñas y medianas empresas, Panamá Productiva III se posiciona como una herramienta esencial para integrar a estas unidades en las cadenas de valor internacionales.
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