Panamá se consolida en el top 3 regional por su nivel de inclusión financiera, según Credicorp

Credicorp ubica a Panamá entre los líderes latinoamericanos en inclusión financiera con un puntaje de 55.5

• Panamá obtuvo un puntaje de 55.5 en el IIF, confirmando una tendencia positiva desde 2021 y un liderazgo regional en dimensiones clave como la Calidad Percibida y el conocimiento de productos financieros.

(08/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Credicorp, holding financiero con presencia en Panamá a través de ASB Bank, presentó los resultados de la quinta edición de su Índice de Inclusión Financiera (IIF) 2025, un estudio que diagnostica y mide los niveles de acceso, uso y calidad percibida del sistema financiero en ocho países de Latinoamérica desde 2021. El informe consolidó a Panamá como uno de los líderes regionales, ubicándose en la tercera posición del ranking general con un puntaje de 55.5, solo superado por Argentina y Chile.

La nación centroamericana mantiene una tendencia positiva a lo largo de las cinco ediciones del IIF, reflejando un incremento acumulado cercano a los 3 puntos, pasando de 52.6 en 2021 a 55.5 en 2025. Este crecimiento es un indicativo de un sistema financiero competitivo en consolidación, donde la confianza ciudadana y la calidad percibida del servicio destacan como fortalezas clave a nivel regional.

Las tres dimensiones del avance financiero

El estudio analiza la inclusión financiera a través de tres pilares fundamentales, destacando el desempeño de Panamá en cada uno:

Acceso y conocimiento de productos

En la dimensión de Acceso, Panamá alcanzó 59 puntos en 2025, logrando el segundo lugar regional detrás de Argentina. El país lidera el conocimiento de productos financieros, con un promedio de 11 productos reconocidos por la población, superando significativamente el promedio regional de 8. Siete de cada diez panameños reportaron tener una tarjeta de débito o una cuenta de ahorros o corriente, lo que confirma una creciente vinculación con el sistema formal.

Uso y frecuencia de transacciones

Respecto a la dimensión de Uso, Panamá obtuvo 39 puntos, evidenciando un notable incremento en la frecuencia mensual de uso de productos financieros, que ascendió a 14 veces. Esta cifra supera ampliamente la media regional, posicionando al país solo por debajo de Chile y Argentina en este aspecto.

Confianza y Calidad Percibida

Panamá lidera la región en Calidad Percibida con 69 puntos, sobresaliendo en el indicador de confianza en el sistema financiero, con un puntaje de 3.32, el más alto de los países evaluados. El informe muestra que el 42% de la población panameña se encuentra en el nivel ‘Alcanzado’ de inclusión financiera, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a 2021. De manera complementaria, la proporción de personas en el nivel ‘Bajo’ se redujo en 11 puntos porcentuales durante el mismo período, pasando del 23% al 14%.

Crecimiento en la adopción de billeteras digitales

Un elemento distintivo del estudio es el alto nivel de adopción de billeteras móviles en Panamá. El 69% de los ciudadanos afirmó contar con una, una cifra superada únicamente por Argentina y Colombia a nivel latinoamericano, lo que subraya la integración de estos productos digitales en la vida cotidiana.

El uso de estas plataformas también es expansivo; el 49% de los panameños las emplea para realizar pagos y compras, un porcentaje muy superior al promedio regional (22%). Además, las billeteras son el medio más utilizado para realizar transferencias (68%), superando a la banca móvil, por internet o empresas de envío de dinero. Esta transformación en los hábitos de consumo se evidencia en que solo el 14% de la población todavía recibe sus ingresos en efectivo, marcando una clara migración hacia formas más seguras y modernas de administración monetaria.

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, indicó que el Índice de Inclusión Financiera es una herramienta esencial para monitorear las brechas, aportando información valiosa para el diseño de políticas públicas e incentivando la innovación empresarial alineada a las necesidades de la población.

Más información disponible sobre el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp en:

https://bancodeideascredicorp.com/indice-inclusion-financiera/