PayPal expande el uso de PayPal USD a 70 mercados globales

La stablecoin PayPal USD llega a Panamá y otros 69 mercados para facilitar el comercio

• La plataforma de pagos habilita su stablecoin en 70 países, permitiendo a usuarios y comercios realizar transacciones internacionales con liquidación inmediata.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de optimizar el poder adquisitivo y reducir los costos del comercio global, PayPal anunció la expansión de su stablecoin, PayPal USD (PYUSD), a 70 mercados a nivel mundial. Este activo digital, respaldado por el dólar estadounidense, permite a los usuarios realizar envíos de fondos internacionales con liquidaciones significativamente más rápidas que los métodos tradicionales.

A medida que la economía se digitaliza, la necesidad de transacciones transfronterizas fluidas aumenta. May Zabaneh, Vicepresidenta Senior de Crypto en PayPal, explicó en tercera persona que el sistema actual resulta costoso y lento para la época actual. Según Zabaneh, habilitar esta herramienta en 70 mercados proporciona un acceso directo a la economía global, fomentando un comercio más inclusivo y eficiente para todos los participantes.

Impacto en América Latina y Panamá

La llegada de esta tecnología representa un avance estratégico para la región. Juan Bordes, Vicepresidente para América Latina en PayPal, señaló que al integrar la stablecoin en la billetera de la plataforma, se ofrecen soluciones con menos barreras y mayor previsibilidad para el crecimiento empresarial. En el caso específico de Panamá y otros países como Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú, los usuarios ya pueden comprar, mantener y enviar fondos bajo este formato.

Los clientes elegibles tienen la posibilidad de obtener recompensas por sus tenencias y convertir el activo a moneda local al momento del retiro para sus gastos cotidianos. Para las empresas, la adopción de PayPal USD se traduce en una mejora sustancial de la liquidez, permitiendo utilizar los ingresos en cuestión de minutos en lugar de esperar los ciclos de liquidación de semanas que caracterizan a la banca convencional.

Adopción y cumplimiento regulatorio

Lanzada inicialmente en Estados Unidos en 2023, PYUSD es una stablecoin regulada a nivel federal que busca generar la liquidez necesaria para un ecosistema comercial moderno. Esta expansión abarca regiones en Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica, facilitando que las empresas reduzcan las tarifas de pagos internacionales.

La entidad detalló que la experiencia del usuario podría variar según las regulaciones locales de cada país. Mientras que en la mayoría de los mercados los consumidores finales pueden acceder a la herramienta, en jurisdicciones específicas como Singapur, el servicio estará limitado a titulares de cuentas comerciales. Con este despliegue, la compañía reafirma su misión de transformar la infraestructura de pagos global mediante la innovación tecnológica.

Para obtener más información sobre PYUSD, visite www.paypal.com/pyusd.

Datos:

• La experiencia del usuario puede variar según las regulaciones locales y la experiencia de PayPal.

• Las recompensas no están disponibles para usuarios con sede en Singapur o el Reino Unido. La tasa de recompensas será determinada en todo momento a discreción exclusiva de PayPal, no está garantizada y está sujeta a cambios.

• Aplican términos y condiciones.

• PYUSD solo estará disponible para titulares de cuentas comerciales de PayPal en Singapur. PYUSD no estará disponible para consumidores con sede en Singapur.

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