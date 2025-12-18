Mastercard Economics Institute proyecta crecimiento real del PIB de 3,1% global para 2026

Expansión moderada y alivio inflacionario marcan el crecimiento real del PIB en Latinoamérica



• A pesar de una ligera desaceleración global, mercados como Argentina y Colombia liderarán el repunte económico en la región bajo un entorno de inflación en descenso.

(18/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Mastercard Economics Institute (MEI) presentó su informe «Perspectiva Económica 2026«, en el cual se anticipa que el crecimiento real del PIB global experimentará una ligera moderación, situándose en un 3,1% frente al 3,2% estimado para el cierre de 2025. Este análisis destaca que, a pesar de la fragmentación geopolítica, la rápida adopción de la inteligencia artificial (IA) y los cambios en las políticas comerciales están transformando la dinámica económica mundial, permitiendo una reducción de la inflación global al 3,4%.

Gustavo Arruda, economista jefe de Mastercard para América Latina y el Caribe, señaló que los consumidores de la región han demostrado una notable capacidad de adaptación. Según el experto, los mercados laborales resilientes y el apoyo fiscal estratégico mantendrán el consumo en niveles sólidos, incluso frente a un crecimiento moderado y a la evolución de los panoramas políticos locales.

Tendencias globales y el rol de la tecnología

El informe del MEI identifica tres tendencias fundamentales para el próximo año. En primer lugar, un realineamiento del comercio global impulsado por nuevas políticas arancelarias que están remodelando los flujos de mercancías. Mientras los productos de China continental favorecen la desinflación en ciertos mercados, otros países enfrentan presiones de costos por alternativas de obtención más caras.

En segundo lugar, la inversión masiva en infraestructura de IA por parte de las empresas y el gasto estratégico gubernamental en defensa y digitalización están modificando las cadenas de suministro. Finalmente, las pequeñas y medianas empresas (pymes) están recurriendo a herramientas digitales para optimizar sus operaciones y competir en servicios de alto valor, mitigando así el impacto de las interrupciones comerciales.

Proyecciones por países en América Latina

El comportamiento del crecimiento real del PIB y la inflación presentará variaciones significativas entre los principales mercados de la región hacia 2026:

• Brasil: Se espera una desaceleración con un crecimiento del 1,5%, tras el 2,2% registrado en 2025. El agronegocio continuará siendo un pilar económico, mientras que el Banco Central podría recortar las tasas de interés hasta un 12% al finalizar el año.

• México: Se proyecta una recuperación modesta del 1,3%. La Copa Mundial de la FIFA 2026 actuará como un catalizador temporal para el consumo privado, aunque esto podría generar presiones al alza en los precios, situando la inflación en un 3,8%.

• Argentina: Tras la recuperación inicial, el MEI prevé un crecimiento robusto del 3,5% y una inflación que descendería hasta el 20%, sujeta a la ejecución de reformas estructurales.

• Colombia y Perú: Ambas economías muestran proyecciones de crecimiento del 2,8%. En Colombia, el consumo privado seguirá siendo el motor principal en un año electoral, mientras que en Perú la inversión minera servirá como amortiguador ante la incertidumbre política de los comicios de abril.

• Chile: Se estima un crecimiento del 2,0% con una inflación convergiendo al 3,5%. La estabilidad dependerá del equilibrio entre la inflación de servicios y la demanda externa de metales y productos forestales.

El estudio concluye que el consumidor de 2026 será «astuto», priorizando gastos en experiencias significativas como viajes y eventos en vivo, mientras mantiene una alta sensibilidad a los precios en bienes básicos, apoyado por una mayor adopción de tecnologías financieras.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: