Los precios del petróleo retroceden ante las expectativas de avances diplomáticos en Medio Oriente

A pesar del aligeramiento en las tensiones políticas de Oriente Medio, las limitaciones en el transporte marítimo y la logística en el estrecho de Ormuz mantendrán la volatilidad en el sector energético.
Thadeu Dos Santos analiza la volatilidad en los precios del petróleo tras anuncios de alto el fuego
• El anuncio de un alto el fuego entre Israel y Líbano, junto con declaraciones del gobierno estadounidense sobre Irán, presiona a la baja los valores del crudo en los mercados internacionales.
(04/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los precios del petróleo retrocedieron en las últimas jornadas ante las crecientes expectativas de progreso diplomático en la región de Oriente Medio. De acuerdo con el análisis de mercado presentado por el director regional de Infinox para LATAM, Thadeu Dos Santos, el anuncio formal de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, en combinación con los comentarios emitidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno al estado de las negociaciones de carácter internacional con Irán, ha reavivado las proyecciones de avances positivos y de una posible resolución más duradera de las tensiones políticas en la zona geográfica.
Restricciones logísticas en el transporte marítimo
El director regional de la firma explicó en tercera persona que, a pesar de este escenario, el mercado petrolero continúa operando bajo severas restricciones de índole logística que difícilmente desaparecerán en el corto plazo. El especialista detalló que, aunque el tráfico de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz sigue situándose muy por debajo de sus niveles históricos tradicionales, cualquier mejora sustancial de las condiciones operativas probablemente se traducirá en una normalización gradual de los flujos físicos de mercancía.
Dos Santos puntualizó en su informe que los calendarios de transporte marítimo, los contratos de seguros y la logística global de exportación en la región del Golfo necesitarán un periodo prolongado para estabilizarse por completo. Este factor estructural, según la evaluación del directivo de Infinox, podría limitar de forma directa la velocidad de la corrección a la baja de las cotizaciones del crudo, incluso después de registrarse el movimiento inicial de alivio en las plazas financieras.
Escenario de volatilidad e incertidumbre en el mercado
En consonancia con lo anterior, el análisis técnico proyecta que es muy probable que el mercado energético continúe experimentando elevados niveles de volatilidad e incertidumbre a corto y mediano plazo. El ejecutivo indicó en tercera persona que los inversores internacionales siguen reaccionando de manera inmediata tanto a los nuevos acontecimientos geopolíticos como a las señales contradictorias procedentes de cada una de las partes implicadas en el conflicto.
Finalmente, el analista de Infinox concluyó en tercera persona señalando que, si bien los avances en materia diplomática podrían seguir ejerciendo una presión bajista palpable sobre los valores comerciales, una eventual y nueva escalada de las tensiones regionales posee la capacidad de impulsar nuevamente las tarifas hacia niveles mucho más elevados en el mercado global.
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