Precios del petróleo siguen altos y volátiles por estancamiento en Oriente Medio

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos impulsan proyectos de infraestructura para diversificar sus rutas de exportación y mitigar los riesgos de suministro.
Estancamiento en Oriente Medio mantiene volátiles los precios del petróleo
• El escaso avance geopolítico y las perturbaciones logísticas en el estrecho de Ormuz mantienen la incertidumbre sobre el suministro mundial de crudo.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los precios del petróleo continúan elevados y expuestos a una fuerte volatilidad en los mercados internacionales, mientras el escaso avance geopolítico mantiene elevada la incertidumbre sobre la logística de suministro en Oriente Medio. De acuerdo con un análisis de mercado elaborado por Thadeu Dos Santos, director regional de Infinox para LATAM, las continuas perturbaciones en el estrecho de Ormuz y sus alrededores siguen limitando el tránsito, lo que refuerza las expectativas de que el mercado mundial podría seguir estando bajo presión y de que ha aumentado el riesgo de que la escasez de suministro se prolongue hasta la segunda mitad del año.
El especialista señala que, incluso en caso de una reapertura en las vías de tránsito, la normalización de las operaciones comerciales podría ser desigual. Los calendarios de transporte y la logística de exportación probablemente necesitarán tiempo para estabilizarse, lo que sugiere que cualquier recuperación de los flujos físicos de crudo podría ser gradual en lugar de inmediata.
Estrategias de flexibilidad en la exportación regional
Al mismo tiempo, el reporte destaca que los esfuerzos por ampliar la flexibilidad de las exportaciones están cobrando impulso entre los principales productores de la región. Saudi Aramco ha destacado sus planes de explorar la posibilidad de aumentar la capacidad en el puerto de Yanbu, situado en el mar Rojo. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos han anunciado medidas para acelerar un nuevo proyecto de oleoducto destinado a ampliar la capacidad de exportación de crudo a través de Fujairah, con el objetivo de evitar el estrecho de Ormuz a medio plazo.
Perspectivas del mercado de crudo
De cara al futuro, Dos Santos anticipa que el mercado del petróleo seguirá siendo volátil y muy sensible a los acontecimientos geopolíticos y a las condiciones del tránsito marítimo. El informe concluye que sería necesaria una mejora sostenida de la seguridad y una normalización duradera de los flujos para aliviar de forma significativa las preocupaciones sobre el suministro, mientras que nuevas interrupciones podrían mantener elevados los precios.
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