Prescripción de referencias y deudas: APC Experian explica su impacto en el historial de crédito

APC Experian aclara las diferencias clave entre la prescripción de referencias crediticias y deudas en Panamá

APC Experian explica las diferencias entre la prescripción de una referencia en el historial crediticio, regulada por la Ley 24 de 2002, y la prescripción de deudas, regida por la Ley 60 de 2008, aclarando conceptos esenciales para los consumidores.

(12/Dic/2024 – web Panama24Horas) Panamá.- La confusión entre la prescripción de referencias crediticias y la prescripción de deudas es un tema recurrente entre los consumidores. Aunque ambos conceptos parecen similares, se rigen por normativas diferentes y tienen implicaciones distintas. APC Experian, líder en gestión de información crediticia, aclara las diferencias entre ambos procesos y detalla cómo funcionan en Panamá.

La prescripción de referencias crediticias está regulada por la Ley 24 del 22 de mayo de 2002 y sus reformas. Según esta normativa, las referencias en el historial de crédito prescriben automáticamente después de cinco años, contados desde la fecha del último pago realizado por el consumidor. Este proceso aplica tanto para referencias en estado de morosidad como para cuentas canceladas, eliminándose de manera automática a través del sistema de APC Experian.

“En la plataforma de APC Experian, más de 70,000 referencias se eliminan mensualmente por prescripción. Solo en noviembre de 2024 se eliminaron 74,635 referencias. Este proceso no requiere intervención del consumidor”, informa la empresa.

No obstante, es importante destacar que la eliminación de una referencia del historial crediticio no implica la cancelación de la deuda. El compromiso financiero sigue vigente con el agente económico hasta que se realice el pago total. Además, los consumidores pueden solicitar a APC Experian que sus buenas referencias no sean eliminadas, ya que estas contribuyen positivamente a su historial de crédito.

Por otro lado, la prescripción de deudas está regulada por la Ley 60 del 28 de octubre de 2008, que modifica el Código de Comercio. Según su artículo 1652, numeral 7, las obligaciones financieras no prescriben automáticamente. Este proceso requiere que el consumidor presente una solicitud formal a través de un recurso legal.

Además, cualquier acción de cobro realizada por el agente económico durante el periodo de morosidad interrumpe el conteo del tiempo necesario para la prescripción, permitiendo que se continúen las gestiones de cobro. Lo ideal es que el consumidor se acerque al agente económico para negociar opciones de pago que permitan saldar la deuda sin afectar su historial crediticio.

APC Experian enfatiza la importancia de tomar decisiones financieras responsables y organizar las finanzas personales. La empresa recomienda adquirir únicamente obligaciones que se ajusten al presupuesto del consumidor, evitando compromisos que excedan su capacidad de endeudamiento.