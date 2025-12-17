Sergio Díaz-Granados es reelegido presidente ejecutivo de CAF para el periodo 2026-2031

Directorio de CAF ratifica a Sergio Díaz-Granados por su gestión transformadora y sólida

• Con el objetivo de duplicar la cartera para 2031, la reelección de Sergio Díaz-Granados asegura la estabilidad de CAF como motor del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Directorio de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobó por unanimidad la reelección de Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de la institución para el periodo comprendido entre 2026 y 2031. Esta decisión de los países accionistas representa un respaldo a la gestión del colombiano, quien ha liderado un crecimiento institucional histórico con aprobaciones anuales que superan los 16.000 millones de dólares y una capitalización patrimonial de 7.000 millones de dólares, la más alta desde la fundación del organismo.

Expansión geográfica y solidez financiera

Bajo el liderazgo de Sergio Díaz-Granados, la institución ha experimentado una expansión estratégica que incluye la incorporación de nuevos países miembros como El Salvador, Honduras, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, además del regreso de Chile como miembro pleno y la integración de naciones caribeñas como Barbados, Bahamas y Granada. Esta ampliación posiciona a CAF como el banco multilateral con mayor presencia geográfica en la región, optimizando el acceso a financiamiento para proyectos de impacto transfronterizo y fortaleciendo la integración económica.

En términos financieros, la administración de Díaz-Granados logró que agencias como Standard & Poor’s elevaran la calificación de riesgo de CAF a AA+, la categoría más alta en la historia de la organización. Este reconocimiento global refleja un modelo de negocio sostenible y un gobierno corporativo de excelencia, factores que han permitido movilizar recursos en condiciones favorables para los países miembros. Asimismo, la influencia del presidente ejecutivo fue reconocida internacionalmente al ser incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista TIME en 2025.

Consolidación como el banco verde de la región

CAF ha definido una hoja de ruta centrada en la acción climática y la sostenibilidad. Bajo la presidencia de Sergio Díaz-Granados, la meta de alcanzar un 40% de aprobaciones para operaciones verdes se cumplió anticipadamente en 2024. De cara al futuro, la institución anunció en la COP30 una inversión de 40.000 millones de dólares para los próximos cinco años, con el compromiso de que el 50% de su financiamiento total sea destinado a proyectos sostenibles, energías renovables y conservación de la biodiversidad para el año 2030.

Tras confirmarse su reelección, Díaz-Granados agradeció el voto de confianza y aseguró que en el próximo quinquenio la prioridad será duplicar la cartera del banco, intensificar la colaboración con el sector privado y apuntalar la productividad regional. Con este nuevo mandato, CAF busca fortalecer su papel como un actor clave en la discusión de los desafíos globales, desde la transición energética hasta la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe.

