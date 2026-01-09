APC Experian presenta claves para fortalecer la salud financiera al inicio del año

Seis recomendaciones de APC Experian para lograr salud financiera en 2026

• Con más de 100,000 usuarios en su plataforma, APC Experian ofrece una guía estratégica para que los panameños optimicen su perfil crediticio y planifiquen sus metas de inversión.

(09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El inicio de un nuevo ciclo anual representa un desafío para la economía de los hogares, que buscan reorganizar sus compromisos tras el periodo festivo. En este marco, APC Experian destaca que alcanzar una salud financiera sólida comienza con el entendimiento claro de la información crediticia y la capacidad de planificación de cada individuo.

Según datos de la organización, existe una creciente conciencia entre los panameños sobre la importancia de monitorear su perfil financiero. Mensualmente, más de 4,500 personas acuden a los Centros de Atención al Cliente en Panamá, Herrera, Chiriquí y Coclé para consultar su historial de forma gratuita. Al cierre de agosto de 2025, la aplicación móvil de la entidad registró más de 100,000 usuarios totales, consolidándose como una herramienta clave para la prevención del fraude y el seguimiento de obligaciones en tiempo real.

Recomendaciones estratégicas para el 2026

Para facilitar la transición hacia una economía personal más estable, APC Experian comparte seis claves fundamentales:

• Monitoreo del historial crediticio: Utilizar los centros de atención o la aplicación digital para verificar que la información sea correcta, detectar posibles errores y comprender la percepción de las entidades financieras sobre el perfil del usuario.

• Adopción de herramientas digitales: El uso de soluciones tecnológicas e inteligencia artificial permite organizar ingresos y egresos, proyectando escenarios que ayudan a anticipar imprevistos.

• Balance de gastos: Es necesario identificar y eliminar consumos no esenciales tras revisar los hábitos del año anterior para optimizar el presupuesto actual.

• Evaluación de financiamiento: Al adquirir nuevos compromisos, se recomienda analizar las tasas de interés y el plazo de las cuotas, priorizando la adquisición de bienes duraderos.

• Priorización de obligaciones: Durante el mes de enero, el enfoque debe centrarse en reducir saldos de tarjetas de crédito y otras deudas de alto interés para mejorar el puntaje crediticio.

• Definición de objetivos: Establecer metas específicas, como la creación de un fondo de emergencia o la inversión en vivienda, facilita la toma de decisiones coherentes.

El historial como carta de presentación

La entidad enfatiza que el historial crediticio funciona como una hoja de vida financiera. Actualmente, más del 93% de la información registrada en la base de datos de APC Experian es positiva. Mantener hábitos de pago responsables y una consulta frecuente de los datos personales permite a los usuarios ser más visibles ante el sistema financiero, facilitando el acceso a nuevos productos y mejores condiciones de crédito.

