El sistema crediticio panameño 2025 cierra con crecimiento estable y mejora en morosidad

Saldo del sistema crediticio panameño 2025 alcanza los 41,406 millones de dólares

•APC Experian reporta una mejora sostenida en los indicadores de morosidad y un crecimiento del crédito bancario en estrecha correlación con el PIB nacional.

(10/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El sistema crediticio panameño 2025 culminó el periodo con un desempeño estable y un crecimiento ordenado, según el informe anual presentado por Giovanna Cardellicchio, Gerente General de , para Panamá. El saldo total de la cartera, integrando todas las industrias y sin incluir obligaciones «contra reserva», ascendió a 41,406,990,847 millones de dólares, lo que representa un incremento anual del 2.14% en comparación con diciembre de 2024.

Este crecimiento refleja una recuperación paulatina alineada con la actividad económica del país, donde el crédito bancario aumentó un 4% a nivel general, manteniendo una correlación directa con el crecimiento estimado del Producto Interno Bruto (PIB).

Estructura y liderazgo del mercado

El análisis por sector confirma que las entidades bancarias mantienen el liderazgo absoluto del mercado, concentrando el 90% del saldo total con más de 36,963 millones de dólares. Por su parte, las financieras y cooperativas registran una participación del 4% cada una, mientras que otros actores del sistema completan el 2% restante.

En cuanto a la distribución por productos, la cartera hipotecaria se consolida como el pilar del financiamiento al representar el 52.81% del saldo total. Le siguen los préstamos personales con un 27.36%, las tarjetas de crédito con un 8.09% y el financiamiento de automóviles con un 6.08%.

Comportamiento de las carteras principales

El financiamiento de autos destacó como el segmento de mayor dinamismo durante el año, con un crecimiento cercano al 12% en su saldo total, alcanzando los 2,518 millones de dólares. Asimismo, la cantidad de créditos para vehículos aumentó un 14%, reflejando un mercado en expansión.

La cartera de préstamos personales también mostró un avance positivo del 3.67%, con un incremento del 9.1% en el otorgamiento de nuevas obligaciones. En el ámbito de las tarjetas de crédito, los bancos lideraron el volumen con un saldo de 2,939 millones de dólares, logrando además una reducción en la morosidad mayor a 61 días, que pasó de 9.2% a 8.6%.

Salud financiera y perspectivas

Los indicadores de morosidad general mostraron mejoras sostenidas, resultado de la resiliencia del consumidor y el fortalecimiento de los procesos de evaluación de riesgo por parte de las instituciones. En el segmento hipotecario, la mora mayor a 61 días descendió al 4.88%, frente al 5.25% del año previo.

Para 2026, el informe de Cardellicchio prevé un escenario favorable caracterizado por portafolios más sanos, mayor adopción de crédito digital y el impulso de megaproyectos gubernamentales que podrían dinamizar la economía y reducir el desempleo, actualmente por encima del 10%.

