Tap to Phone de Visa transforma la aceptación de pagos para vendedores en todo el mundo

(27/Oct/2020 – web) San Francisco, EE.UU.- A medida que el mundo recurre con cada vez mayor frecuencia a los pagos digitales durante la pandemia de Covid-19, una simple aplicación móvil puede ayudar a millones de vendedores a nivel mundial a aceptar pagos de forma rápida y segura, al mismo tiempo que mejora la experiencia de pago para los consumidores. Después de realizar una prueba piloto en el último año, Visa (NYSE:V) anunció que el producto ya está activo en más de 15 mercados, con planes de expandirse en Latinoamérica y el Caribe, próximamente a Brasil y el resto de Centroamérica. Así como, acelerando el crecimiento global del producto a través de más de 35 nuevos socios, incluyendo socios de Visa Ready for Tap to Phone.

Tap to Phone transforma la generación actual de teléfonos inteligentes o tabletas Android en terminales de punto de venta basados en software (softPOS) sin contacto, que no requieren hardware adicional. Como parte del compromiso de Visa de habilitar digitalmente a 4 millones de microempresas y pequeñas empresas en la región, esta rentable herramienta ayuda a las empresas a acceder rápidamente a la economía digital, evitar ventas perdidas y mejorar el flujo de caja al aceptar pagos sin contacto en cualquier momento y lugar. El número de vendedores que usan Tap to Phone ya ha aumentado en un 200% en comparación con el año pasado y ahora está activo en varios países de Europa, Oriente Medio, África, Asia Pacífico y América Latina. Algunos de los lanzamientos recientes de Tap to Phone incluyen Bielorrusia, Malasia, Perú, Rusia y Sudáfrica, y están previstos lanzamientos en Brasil, el resto de Centroamérica, Italia, Reino Unido y más.

Oportunidad que representa Tap to Phone cuantificada en cifras:

• Dos mil millones de dispositivos Android a nivel mundial podrían transformarse en máquinas de aceptación de pagos .

• Tap to Phone ofrece una promesa especial para los 180 millones de micro comercios y pequeños comercios de todo el mundo, ya que menos del 10% de dichos comercios en muchos mercados emergentes aceptan pagos digitales en la actualidad .

• En una encuesta realizada por Visa , el 63% de los micro comercios y pequeños comercios dijeron que implementarían Tap to Phone en su propia empresa y más del 50% de los consumidores dijeron que probablemente utilizarían Tap to Phone si se les ofreciera.

“Solo han pasado cinco años desde que Visa se propuso habilitar virtualmente cualquier dispositivo móvil o la IoT para hacer pagos y hoy en día facilitamos que muchos de esos mismos dispositivos acepten pagos de una forma muy sencilla con Tap to Phone de Visa”, afirmó Xiko da Rocha Campos, Vicepresidente Senior de Adquirencia y Comercios para Visa América Latina y el Caribe. “Con miles de millones de teléfonos en todo el mundo ya listos, la oportunidad que se presenta al poderlos transformar en dispositivos de aceptación de pagos es enorme. Tap to Phone de Visa podría ser una de las formas más profundas de reinventar la experiencia física de las compras”.

Los pagos sin contacto, están aumentando rápidamente en la era de Covid-19, y Visa los ha visto crecer un 40% en comparación con el año anterior en el segundo trimestre. En una encuesta reciente de Visa, casi la mitad de los consumidores (48%) dijo que no compraría en una tienda que solo ofreciera métodos de pago que requirieran contacto con un cajero o una máquina compartida, como un lector de tarjetas , por lo que es crítico para las empresas ampliar sus métodos de aceptación de pagos más allá del efectivo.

Testimonios de empresarios y socios que ya usan Tap to Phone en Latinoamérica:

“Siempre buscamos formas de mejorar la experiencia de nuestros clientes, desde un servicio personalizado hasta la facilidad de los pagos. Ahí es donde entra en juego Tap to Phone. Los clientes siempre sienten curiosidad y quedan impresionados cuando procesamos su pago sin usar nada más que nuestro teléfono móvil. Tap to Phone no solo ha sido útil para nuestras ventas en la tienda, sino que también lo usamos para nuestras entregas de productos sin contacto, ayudando a los clientes a permanecer en sus hogares y pagar con sus tarjetas, lo que les hace ganar confianza en nuestra marca”, dijo Karla Avila, empresaria – fundadora de Extenclip en Costa Rica.

“En Niubiz siempre buscamos ofrecer a nuestros clientes la última tecnología y los más altos estándares de seguridad en sus pagos. Gracias al arduo trabajo desarrollado con Visa, hemos sido capaces de transformar la forma de hacer negocios en todo el Perú, en esta oportunidad con la tecnología Tap to Phone, haciendo de los empresarios peruanos los primeros en la región andina en contar con esta solución de pago. Estamos transformando sus negocios para hacer sus vidas más fáciles», Diego Conroy, CEO de Niubiz.

Reinvención de las Compras en Tiendas, sin Limitarse al Punto de Venta

Según los datos de Visa, comer en restaurantes informales, recursos de viaje y comprar comestibles son actualmente las categorías más típicas de uso para soluciones softPOS. Sin embargo, Tap to Phone puede mejorar la experiencia de los consumidores de formas adicionales, incluyendo:

• Eliminación de las colas: con los mandatos de distanciamiento social de seis pies que están en vigor, las colas o filas en las tiendas pueden llegar a ser abrumadoras. Tap to Phone ayuda a los empleados a cobrar a los clientes rápidamente, en cualquier lugar de la tienda.

• Transporte público: en Japón y Bielorrusia, Visa fue la primera empresa en mostrar cómo Tap to Phone puede ayudar a eliminar la necesidad de máquinas de boletos independientes y hardware adicional de validación para los cobradores.

• Empresas itinerantes y basadas en servicios: haga una venta en cualquier lugar y reciba el pago ahí mismo sin necesidad de un POS con cable ni de añadir accesorios de pago.

• Pago a la entrega: Tap to Phone reduce la fricción cuando los clientes pagan a la entrega, eliminando la necesidad de efectivo y limitando el contacto durante la transacción.

Construyendo una Red Mundial de Socios para Acelerar la Disponibilidad de Tap to Phone

También se anunció hoy, que el programa Visa Ready for Tap to Phone ayudará a acelerar la disponibilidad mundial del producto y podría reducir la evaluación funcional para proveedores de la solución, de casi dos meses a solo unas horas. Visa Ready for Tap to Phone permite ahora a las empresas de tecnología obtener la certificación Visa Ready, que da la tranquilidad a los vendedores de que la solución tecnológica de su elección cumple con los altos estándares de Visa. Los participantes iniciales de Visa Ready for Tap to Phone incluyen Cellfie, Center of Corporate Technologies M4Bank, Digitsecure, GeoPagos, IBA Group, iCARD AD Bulgaria, MYPINPAD, PayCore, Phos, Quest, Rubean, SmartPesa, SoftPos, Soft Space y Techno.

Socios tradicionales de tecnología, adquirentes y gubernamentales aprobados por Visa incluyen Alfa Bank de Kazajistán, Banco Popular, BPS Sberbank de Bielorrusia, CIMB. FirstData, FT Technologies, Halyk Bank, Hong Leong Bank, Kazpost, MagicCube. Maybank, Niubiz, Oschadbank, Paymentsense, PostePay, Priorbank, Promerica, Russian Standard Bank, Sberbank de Kazajistán, Symbiotic y Worldline/SIX Payment Services.

Si usted es un proveedor de soluciones o un adquirente interesado en obtener más información, visite el sitio web de Visa Ready para más detalles.

Tap to Phone: Cómo Funciona

Los vendedores descargan una aplicación, apoyándose en su adquirente y, después de inscribirse y seleccionar su banco participante, pueden comenzar a aceptar pagos sin contacto en tan solo unos minutos. Tap to Phone aprovecha la seguridad de una transacción con chip EMV, donde cada transacción contiene un criptograma dinámico que solo puede utilizarse una sola vez.

Vía LLYC