Las tarjetas de crédito más económicas: Cooperativas y bancos con los costos más bajos, según informe de la Acodeco

Acodeco revela las tarjetas de crédito con las tasas de interés y anualidades más bajas en Panamá

• La Acodeco exhorta a los consumidores a revisar la información, que muestra diferencias de hasta 14.50% en la tasa de interés nominal entre las tarjetas más bajas y más altas del mercado.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) publicó su más reciente informe, correspondiente a noviembre de 2025, con una comparativa de los costos, la tasa de interés nominal y la anualidad de diversas tarjetas de crédito y financiamiento emitidas en la República de Panamá. El objetivo del estudio es suministrar información clara al consumidor para facilitar la comparación antes de adquirir este tipo de instrumento financiero.

El informe, que cumple con la Ley 81 de 2009, se elaboró con datos recabados directamente de la Superintendencia de Bancos y las declaraciones juradas de las entidades emisoras de tarjetas. El análisis general indica que el mercado de las tarjetas de crédito se ha mantenido estable, pero resalta importantes diferencias en los costos. Por ejemplo, en la categoría «Cash Back» clásica, la diferencia entre la tasa más baja (13.50%) y la más alta (28%) es de 14.50%.

Las Tarjetas de Crédito con las Tasas de Interés más Bajas

El estudio detalla las tasas de interés promedio más bajas para tarjetas de crédito Visa o Mastercard, organizadas por tipo de producto:

Interés Nominal por Categoría

• Cash Back clásica o tradicional: 13.50% de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L. y 18.99% del Banco General, S.A.

• Clásica esencial o estándar: 15% en Coopeve, R.L. y en la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; 18.99% en Global Bank Corporation.

• Empresarial o corporativa: Citibank, S.A. no cobra interés nominal (0.00%), mientras que MMG Bank Corporation aplica un 11%.

• Dorada u oro: 13% en la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; 15% en Mercantil Banco, S.A.; y 16.50% en Banistmo, S.A.

• Platino: 11.50% en la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L. y 12% en Banco Occidente (Panamá), S.A.

Anualidades más Bajas y Exoneraciones

En lo referente al cobro de anualidades, la Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L. destaca al no cobrar este cargo en tres de sus productos (clásica, dorada u oro y platino).

Tarjetas con Anualidad Cero o Mínima

• Cash Back clásica o tradicional: La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. ofrece la anualidad más baja del mercado con B/.40.00.

• Visa o Mastercard clásica, esencial o estándar: Banco General, Coopeve y Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L. no cobran anualidad.

• Empresarial o corporativa: Citibank, S.A. y el Banco Nacional de Panamá exoneran de este pago.

• Dorada u oro: Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; Credicorp Bank, S.A. y Banistmo, S.A., tampoco cobran anualidades.

• Platino: Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.; Credicorp Bank, S.A. y Global Bank Corporation no tienen anualidades.

La Acodeco exhorta a los consumidores a revisar esta información en detalle para tomar la mejor decisión, eligiendo el tipo de tarjeta que más convenga a sus necesidades financieras.

Recomendaciones para Usuarios de Tarjetas

El informe concluye con varias recomendaciones clave para el uso responsable de las tarjetas de crédito:

1. Conocer la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, que «tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento».

2. Evitar recargos pagando antes de la fecha de corte y cancelando el saldo total o, al menos, el pago mínimo del monto adeudado.

3. No utilizar el instrumento para compras compulsivas.

4. Elaborar un presupuesto de ingresos y gastos.

5. Revisar con detenimiento el estado de cuenta y analizar los gastos efectuados.

6. Evitar hacer retiros en efectivo en cajeros automáticos, ya que generan cargos adicionales.

7. Tener siempre presente la tarjeta de crédito al realizar pagos en comercios.

