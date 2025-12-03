Visa identifica cinco fuerzas que transforman la seguridad de pagos global según su nuevo Informe de Amenazas

La industrialización del fraude redefine la seguridad de pagos: Visa publica su informe semestral

• La crisis de autenticidad, la erosión de controles tradicionales y las vulnerabilidades de terceros son algunas de las cinco fuerzas que están redefiniendo el panorama de la seguridad de pagos a nivel global.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Visa ha publicado su Informe Bianual de Amenazas – Otoño 2025, en el que detalla cinco fuerzas transformadoras que están redefiniendo el panorama global de la seguridad de pagos. El documento, elaborado por el equipo de Riesgo y Control del Ecosistema de Pagos (PERC) de Visa, subraya un cambio fundamental en las operaciones de fraude, que han pasado de ser incidentes oportunistas a tácticas sofisticadas ejecutadas a escala industrial.

Paul Fabara, líder global de Riesgos y Servicios al Cliente de Visa, señaló que los criminales ya no actúan como individuos, sino que “operan como startups tecnológicas, construyendo infraestructura reutilizable y desplegando operaciones sistemáticas a escala industrial que desafían las defensas convencionales”. Este contexto, a medida que se acerca la temporada de fiestas, requiere que todo el ecosistema se mantenga un paso adelante de las amenazas.

Las Cinco Fuerzas Transformadoras del Fraude Global

El informe de Visa identifica las siguientes tendencias que están evolucionando la naturaleza del riesgo:

La Industrialización del Fraude

El fraude ha escalado a operaciones sistemáticas, donde los delincuentes construyen infraestructura reutilizable. Esto incluye botnets, identidades sintéticas, guiones de estafa prediseñados y herramientas de inteligencia artificial (IA), las cuales se pueden desplegar simultáneamente en múltiples tipos de ataques con la eficiencia de una empresa tecnológica.

El Manual de Monetización

Los delincuentes ahora utilizan estrategias de doble velocidad, operando con lentitud y deliberación para acumular credenciales robadas. Este enfoque tiene el objetivo de maximizar su alcance y evadir la detección por parte de los sistemas de seguridad.

La Crisis de Autenticidad

La creciente proliferación de técnicas de suplantación de identidad sofisticadas y de contenido sintético plantea desafíos sin precedentes para verificar la legitimidad de transacciones y comunicaciones en todo el ecosistema de pagos.

El Problema de Erosión de Controles

Los mecanismos de defensa heredados y los controles de seguridad tradicionales están siendo sistemáticamente eludidos. Los delincuentes identifican y explotan las brechas en estos sistemas, obligando a una actualización constante de las estrategias defensivas.

La Brecha de Vulnerabilidad de Terceros

La alta interconexión del ecosistema de pagos genera riesgos en cascada, donde los proveedores externos se convierten en puntos críticos de vulnerabilidad. El análisis del equipo PERC de Visa reportó un aumento del 41% en incidentes de ransomware que afectaron a entidades del ecosistema de pagos entre enero y junio de 2025, en comparación con los seis meses anteriores. Además, se registró un incremento del 173% en la distribución de cuentas comprometidas en sistemas de gestión de cuentas (CAMS) respecto al mismo periodo de 2024.

Michael Jabbara, vicepresidente Senior de Riesgo y Control del Ecosistema de Pagos de Visa, comentó que la realidad es que “cualquier persona con acceso a internet puede ser un estafador”. Subrayó que, si bien los avances tecnológicos como el comercio agéntico son positivos, también representan un riesgo real para los consumidores, haciendo que estar informado sea una de las mejores formas de protección.

Visa está colaborando estrechamente con socios globales, invirtiendo más de 13 mil millones de dólares en los últimos cinco años en tecnología e infraestructura, incluyendo seguridad y confianza, para desarrollar capacidades de gestión de riesgos y tecnologías de seguridad de próxima generación.

