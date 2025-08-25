Visa y Duty Free Americas (DFA) transforman la experiencia de compras con beneficios exclusivos en Centroamérica y el Caribe

Visa amplía beneficios en tiendas Duty Free Americas en Panamá, Costa Rica y República Dominicana

Los tarjetahabientes Visa podrán acceder a promociones especiales en tiendas libres de impuestos, restaurantes y bares operados por DFA.

La expansión del acuerdo entre Visa y DFA mejora la experiencia de compra en aeropuertos y fronteras clave de Centroamérica y el Caribe.

(25/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Visa y Duty Free Americas (DFA), el principal operador de tiendas libres de impuestos del hemisferio occidental, han renovado y ampliado su acuerdo de colaboración para ofrecer beneficios exclusivos a los tarjetahabientes de Visa en nuevos puntos estratégicos de Centroamérica y el Caribe.

La expansión incluye las tiendas DFA ubicadas en la frontera entre Panamá y Costa Rica en Paso Canoas, el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana en República Dominicana. Con esta alianza, los usuarios de tarjetas Visa —crédito, débito o prepagadas emitidas en cualquier parte del mundo— podrán acceder a promociones especiales en tiendas libres de impuestos, restaurantes, bares y tiendas de conveniencia operadas por DFA.

Duty Free Americas ofrece una selección de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, incluyendo cosméticos, fragancias, moda, joyería, vinos, licores, alimentos y regalos exclusivos. La renovación del acuerdo responde al creciente comportamiento de compra de viajeros internacionales y residentes fronterizos, y busca mejorar la experiencia de consumo en entornos de viaje.

“Visa refuerza su relación con Duty Free Americas al extender este acuerdo para ofrecer diversos beneficios exclusivos a nuestros tarjetahabientes,” señaló Alfredo Preciado, Senior Manager de Desarrollo de Negocios Transfronterizos para el Caribe y Centroamérica de Visa. “A medida que los pagos transfronterizos siguen creciendo a gran ritmo, es esencial continuar trabajando con socios estratégicos como DFA para garantizar conveniencia, seguridad y facilidad en los pagos digitales.”

Por su parte, Dov Falic, vicepresidente de Duty Free Americas, destacó que “esta colaboración subraya nuestro compromiso compartido con Visa de redefinir el comercio libre de impuestos y ofrecer experiencias premium y con valor agregado a los viajeros de toda la región.”

Los beneficios específicos varían según la ubicación y se actualizan periódicamente para asegurar una experiencia de compra óptima para los viajeros.