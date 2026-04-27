Zinli se convierte en la primera fintech en integrar ACH Xpress en Panamá

La billetera digital de Banco Mercantil Panamá habilita transferencias interbancarias instantáneas, permitiendo a sus usuarios conectar con cualquier institución financiera local.
Usuarios de Zinli ya pueden realizar transferencias inmediatas mediante ACH Xpress
• Gracias a la alianza con Telered, Zinli facilita la inclusión financiera al permitir el envío y recepción de fondos en tiempo real sin necesidad de banca tradicional.
(27/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Zinli, la billetera digital de Banco Mercantil Panamá, ha marcado un hito en el sector financiero al habilitar el servicio ACH Xpress de Telered, convirtiéndose en la primera fintech del país en permitir transferencias interbancarias de forma inmediata. Esta integración tecnológica busca modernizar el sistema financiero local, estableciendo un puente directo entre la banca tradicional y el ecosistema digital panameño.
Con una proyección estimada de 50,000 transacciones bajo esta modalidad durante los próximos 12 meses, la plataforma evoluciona de ser una herramienta de consumo a una solución financiera integral. A través de la red de Telered, principal procesador de pagos electrónicos en la nación, los usuarios pueden gestionar fondos desde cualquier institución financiera de la plaza hacia su billetera y viceversa, con una comisión mínima y disponibilidad inmediata.
Innovación y madurez tecnológica
Juan Andrés Mendoza, director general de Zinli, destacó que esta alianza envía un mensaje positivo al mercado sobre la capacidad de innovación colaborativa en el país. Según el ejecutivo, Panamá posee la madurez tecnológica necesaria para liderar la transformación de las fintech en la región centroamericana mediante integraciones responsables con la red nacional de pagos.
Por su parte, Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered, señaló que la incorporación de esta billetera digital a la red fortalece el sistema de pagos nacional. Acosta enfatizó que el objetivo es ampliar las capacidades de la red para que más actores financieros ofrezcan transferencias seguras, eficientes y en tiempo real, impulsando la digitalización en todo el territorio.
Inclusión financiera y herramientas digitales
La aplicación permite a los usuarios obtener un número de cuenta reconocido por el sistema de pagos electrónicos de Panamá tras un proceso de registro de pocos minutos con cédula o pasaporte. Además de la interoperabilidad con otras entidades, la plataforma ofrece una tarjeta digital para compras y suscripciones en comercios internacionales distribuidos en más de 135 países.
Reinaldo Zerpa, gerente de Producto de Zinli, subrayó que la habilitación de este servicio otorga libertad financiera constante. Zerpa explicó que la tecnología permite a emprendedores y trabajadores independientes un control total de su liquidez, eliminando la dependencia exclusiva del efectivo y otorgando acceso al sistema nacional de pagos a cualquier persona con un dispositivo móvil.
Sobre el impacto en el mercado
Con una base de más de 1.5 millones de usuarios a nivel global, la fintech reafirma su compromiso con la inclusión financiera y el cumplimiento de los estándares regulatorios de seguridad en Panamá. La posibilidad de realizar movimientos de dinero en tiempo real posiciona a la herramienta como un actor clave en la formalización de la economía digital panameña.
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