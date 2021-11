Acción de Gracias: Bowl de pasta en salsa de calabaza dulce, setas y hierbas de otoño

(20/Nov/2021 – web) Miami, EE.UU.- Por Doreen Colondres – lacocinanomuerde.com.- Para acompañar el Día de Acción de Gracias, ¡todo el cariño, sabor y aroma de la temporada de otoño! Prueba esta deliciosa pasta de calabaza para el almuerzo, la cena o como guarnición de una proteína. Si prefieres hacerlo sin los champiñones, puedes agregar todas las hierbas al final, al mezclar la pasta con la salsa.

También puedes agregarle sausage o jamón serrano. Es irresistible y fácil de preparar. ¡Inspírate con agradecimiento y prepara tu versión!

Ingredientes:

– 1 libra de pasta Orechetti

– 2 tazas de calabaza dulce, pelada, cortada en cubos de 1”

– 1 taza de caldo de pollo natural

– 1 cebolla blanca, cortada en cubos medianos

– 4 cds de aceite de oliva extra virgen

– 1-2 tazas de champiñones mixtos

– Parmigiano-Reggiano (al gusto)

– 6-8 dientes de ajo grandes (1/2 enteros y 1/2 picados bien pequeños)

– Chorrito de vino blanco (1/4 taza o menos)

– Ralladura de un limón

– Sal y pimienta

– Mezcla de hierbas de otoño: romero, tomillo, salvia, al gusto (frescas)

Procedimiento:

En una olla a temperatura media alta, agrega 2 cdas de aceite de oliva, las cebollas y los dientes de ajo enteros. Cocina hasta que la cebolla esté casi traslúcida y el ajo un poco dorado.

Luego agrega la calabaza, el caldo y cocine hasta que esté suave (aproximadamente 10 min).

Mientras tanto, hierve agua con sal y cocina la pasta hasta que esté al dente.

Una vez que la calabaza esté tierna, transfiérela a una licuadora o mézclala en la misma olla usando una licuadora de inmersión. Una vez que tenga una textura muy suave, agrega sal y pimienta y reserva a un lado.

En otra sartén a temperatura alta, agrega aceite de oliva y saltea los champiñones, agrega el vino, el ajo y revuelve durante 2-3 minutos. Asegúrate de que no se cocinen demasiado. Añade sal y pimienta, las hierbas de otoño, revuelve y deja a un lado.

Mezcla la pasta con la salsa, agrega más salvia, los champiñones, la ralladura de limón y el queso (opcional).

¡Buen provecho!

Butternut squash pasta bowl with mushrooms and fall herbs

With all the love, flavor and aroma of the Fall! Try this delicious butternut squash pasta for lunch, dinner or as a side dish of a protein. If you prefer to make it without the mushrooms, you can add all the herbs at the end when tossing the pasta with the sauce. You can also add sausage or prosciutto to it. So yummy and diverse. Get creative and make it your own!

Ingredients:

– 1 pound of pasta Orechetti

– 2 cups of butternut squash, peeled, cut in 1”cubes

– 1 cup natural chicken stock

– 1 white onion, diced in med cubes

– 4 tbsp olive oil

– 1-2 cups of mixed mushrooms

– Parmigiano-Reggiano (to taste)

– 6-8 large garlic cloves (1/2 whole and 1/2 minced)

– Splash of white wine (about 1/4 cup or less)

– Zest of one lemon

– Salt and Pepper

– Fall herbs blend: rosemary, thyme, sage, to taste

Procedure:

In a pot in medium high temperature, add 2 tbsp of olive oil, the onions and the whole garlic cloves. Cook until the onion is almost translucent and garlic a bit golden.

Then add squash, the stock and cook until soft (about 10 min).

Meanwhile, bring salted water to boil and cook the pasta until «al dente».

Once the squash is tender, transfer it to a blend or mix it in the same pot using an immersion blender. Once it gets a very smooth texture, add salt and pepper and set aside.

On another pan in high temperature, add olive oil and sauté the mushrooms, add the wine, the garlic and stir for 2-3 minutes. Make sure you don’t over cook them. Add salt and pepper, the fall herbs, stir and set aside.

Toss the pasta with the sauce, add sage, the mushrooms, lemon zest and cheese (optional).

Enjoy!

