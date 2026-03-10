Alura inaugura nueva experiencia gastronómica en Alura con esencia seductora

Chef Rolando Cruz lidera la innovadora experiencia gastronómica en Alura

• Bajo el concepto de magnetismo sensorial, Alura propone una oferta versátil que transforma el brunch familiar en cenas sofisticadas y románticas.

(10/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– El panorama culinario del Casco Antiguo se renueva con la apertura de Alura, un concepto diseñado para cautivar los sentidos a través de una propuesta que integra elegancia y alta cocina. Ubicado en la histórica intersección de Calle 8 Este con Avenida B, el establecimiento fundamenta su identidad en el término «alluring» (seductora), proyectando una experiencia gastronómica en Alura que busca ser un imán para residentes y visitantes.

La dirección de los fogones está a cargo del Chef Rolando Cruz, quien cuenta con más de 15 años de trayectoria. Su enfoque se define como cocina contemporánea panameña, una narrativa que vincula la tierra y el mar mediante la reinterpretación de ingredientes autóctonos con técnicas de vanguardia e influencias internacionales.

Propuesta integral: Del café de especialidad a la coctelería

La oferta del restaurante se extiende más allá de los platos principales. La experiencia gastronómica en Alura incluye un café de especialidad proveniente de Finca Garrido, gestionado por baristas expertos para garantizar un elixir de alta calidad. Complementando la mesa, el menú de «cócteles sagrados» presenta coctelería de autor donde el equilibrio técnico y la selección de ingredientes premium son los protagonistas de los brindis nocturnos.

Versatilidad de ambientes y rituales

El espacio ha sido diseñado para transmutar según la hora del día. Durante las mañanas y tardes, ofrece una atmósfera familiar y vibrante, ideal para el brunch dominical o reuniones de negocios informales. Al llegar la noche, el restaurante se transforma en un entorno de tintes románticos y enigmáticos, invitando a la calma y a la sofisticación en un ambiente más privado.

En Alura, el servicio se concibe como un ritual consciente donde el sonido y la atención al detalle guían la energía del lugar. Esta apuesta busca trascender lo cotidiano, celebrando desde el primer café matutino hasta el último cóctel de la velada, consolidando un viaje sensorial que busca dejar una huella duradera en el paladar de sus invitados.

