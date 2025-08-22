Catas, parrillas y alta cocina: Hilton transforma reuniones en momentos memorables

Hilton transforma las reuniones grupales en experiencias gastronómicas memorables en las Américas

La cadena hotelera fusiona tradición y creatividad en propuestas culinarias que celebran el arte de reunirse.

Conrad Punta de Mita, Hilton Tulum y Hilton Pilar destacan por sus banquetes temáticos y catas sensoriales.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Hilton redefine el concepto de las comidas grupales con propuestas gastronómicas inmersivas en sus propiedades de América, combinando sabor, creatividad y hospitalidad en escenarios únicos. Desde banquetes que celebran la herencia culinaria hasta menús de autor en locaciones inesperadas, la cadena hotelera invita a redescubrir el arte de reunirse a través de experiencias sensoriales diseñadas para conectar y sorprender.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

• “Asado Libre” en Hilton Pilar, Argentina: Un festín al estilo rodizio con carnes argentinas a la parrilla, maridadas con vinos Killka de Mendoza. La experiencia incluye vermut de bienvenida, panes caseros, empanadas, entradas frescas y postres a elección.

• “Zarandeado Beach Barbecue” en Conrad Punta de Mita, México: En La Cruz de Huanacaxtle, pescadores locales llegan directamente del mar para compartir bebidas con los invitados, mientras chefs preparan platillos tradicionales de Nayarit en parrillas de mezquite.

• Cata de agave en Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort: Una inmersión en el universo del mezcal y tequila guiada por expertos, explorando aromas, texturas y matices de destilados premium que reflejan la diversidad regional y la maestría artesanal mexicana.

• Cena clandestina en Nōksu, Nueva York: Ubicado en Martinique New York on Broadway, Curio Collection by Hilton, este restaurante con estrella MICHELIN liderado por el chef Dae Kim ofrece un menú de nueve tiempos con sabores marinos y acentos coreanos. La experiencia se vive en una barra para 15 comensales y una sala privada de cristal para encuentros exclusivos.

Con estas iniciativas, Hilton refuerza su compromiso de ofrecer experiencias que van más allá de la gastronomía, convirtiendo cada encuentro en una celebración del sabor, la cultura y la conexión humana.