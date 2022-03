Chillin Brunch, el brunch más genial de la capital, solo en Residence Inn by Marriott Bogotá

(29/Mar/2022 – web) Bogotá, Colombia.- Residence Inn by Marriott Bogotá, una propiedad operada por oxoHotel, presentó su fabuloso Chillin Brunch, una experiencia gastronómica de alto nivel que puedes disfrutar los domingos de 12 a 4pm con buffet All You Can Eat, Gin’n Tonics y mimosas ilimitadas, Banda en Vivo y parking incluido por $99.000.

Si buscas el entorno más trendy, exquisito y divertido de la ciudad, Chillin Brunch de Residence Inn by Marriott Bogotá crea nuevas dimensiones gastronómicas y sensoriales que elevan tus sentidos para celebrar en familia o con amigos a través de platillos exigentemente preparados y un entorno totalmente bioseguro.

“Hemos creado una serie de experiencias elevadas All You Can Eat y All You Can Drink en un entorno festivo con la mejor gastronomía, terrazas al aire libre, espacios abiertos y música en vivo, justo para celebrar tu pasión por la vida”, dijo Alejandra Castañeda, gerente general de Residence Inn by Marriott Bogotá.

ALL YOU CAN EAT

El imperdible Chillin Brunch viene cargado con nutritivas y generosas Estaciones Calientes, Barras de Encurtidos y Ensaladas, Estación de Panes, Tartas y Pancakes, así como una completa Estación de Ceviches y exquisitas tablas de Carnes Frías y Quesos.

Por ejemplo, en la Estación Caliente puedes degustar lo mejor de la cocina tradicional bogotana, incluyendo Caldo de Costilla, Calentado de Fríjol, Empanadas Típicas con ají casero y guacamole, así como Tamales, Chorizos, Arepitas de Huevo y Carimañolas.

Entre las genialidades se incluye Sopa de Tomate, Paella, Costilla de Cerdo BBQ y una especialidad de la casa: Pollo Mignonette con Salsa de Vino.

ENCURTIDOS Y ENSALADAS

Para satisfacer tu inclinación por los vegetales, hortalizas y legumbres, Chillin Brunch de Residence Inn by Marriott Bogotá es casi un paraíso: Una enorme estación repleta de Champiñones Encurtidos, Espárragos, Zanahoria Baby y Quinoa listas para mezclar con un mix de Lechugas Asiáticas, Zucchinis cortados en Diamante, Cebolla Ocañera y Tomates Cherry aderezados con pesto.

También dispones de una amplia variedad de vegetales, incluyendo Remolacha baby al horno, Palmitos, Aceitunas, Alcaparras y Maíz desgranado, así como Col de Bruselas, Edamames, Hummus de Garbanzo, Babaganoush y un delicioso Chucrut que puedes combinar con Queso campesino encurtido y Aceites aromáticos.

ESTACIÓN DE FRUTAS, CEREALES Y SEMILLAS

Una gran selección de frutas frescas colombianas para un domingo memorable: Papaya, Piña, Melón, Sandía y Feijoa cortadas en generosas porciones, así como canastillas con Frutas de mano y Uvas, Cereales, Semillas, Yogurt y Leche en decanter.

PANES, TARTAS Y PANCAKES

La exquisita pastelería y panadería de Residence Inn by Marriott Bogotá te trae una variedad de Panes: de Espinaca, de Chocolate, Baguette, de Avena, así como el especialísimo Pan Miche Cup, apto para vegetarianos.

Así mismo, puedes degustar una gama de Croissants de Mantequilla y Cereales, Torta de Zanahoria, Quiche Lorraine, Quiche de Vegetales y algo increíble: Pancakes con dulce de mora, lulo, manzana caramelizada, Nutella, leche condensada o miel maple.

ESTACIÓN DE CEVICHES Y SUSHI

Para dar rienda suelta a tu pasión por el pescado marinado, Chillin Brunch dispone de una completa estación de ceviches, para armar los platillos con Camarón y Tilapia como base y luego agregarles Cebolla roja en plumas, Pimentón en julianas, Camote o bien Maíz desgranado. También puede incluir Rábano, Aguacate, Ajíes dulces y hasta Moneditas de plátano. Para finalizar, puedes adobarlo con Leche de tigre, Cilantro, Zumo de limón, algunos Peperoncinos y unos toques de Ají tabasco, Rocoto, Mayonesa o Leche de Coco.

Si eres amante del sushi, Chillin Brunch dispone de una completa estación compuesta por rollos Philadelphia, Vegetarianos y Crocante de Nori así como salsa entre Dinamita, Teriyaki, Wasabi y Gari.

CARNES FRÍAS Y QUESOS

Las carnes maduradas, embutidos y quesos no podían faltar en este banquete. Para complementar la oferta, Chillin Brunch tiene para ti una diversidad de carnes curadas como Roast Beef, Pastrami de cerdo, Jamón de pavo artesanal, Salami y Chorizo español, ideales para combinar con Quesos Mozzarella y Sabana, disponibles tanto en bloque como en piezas cortadas.

ESTACIÓN DE SÁNDWICHES, SNACKS Y POSTRES

Las opciones continúan con una increíble Estación de Sándwiches, Chips & Totopos con snacks saludables elaborados con Plátano, Papa, Yuca y Ñame morado que puedes servir con aderezo Sour, Cheddar, Pico de Gallo o Fríjol Refrito

RESERVAS

Par participar de Chillin Brunch se requiere reserva previa marcando al +601-4846989 o escribiendo a: eventosresidence@oxohotel.com. Los espacios están sujetos a disponibilidad según el aforo. Los asistentes deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y las medidas de distanciamiento. Los alimentos se sirven solo en los horarios establecidos y no aplica para llevar. El parqueadero gratis aplica por consumos del brunch.

Residence Inn by Marriott Bogotá cuenta con el sello “Safe Stay” de oxoHotel, bajo el cual se ofrecen servicios, espacios y experiencias totalmente confiables y bioseguros.

Vía Relevanz