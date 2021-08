Cómo hacer una hamburguesa medalla de oro

(24/Ago/2021 – web) Por Doreen Colondres – lacocinanomuerde.com.- El adiestramiento es sencillo, pero así como pasa en el deporte, la práctica y la dedicación es lo que importa. Aquí te va la receta para una hamburguesa que te haga ganar la medalla de oro en casa.

• Usa una buena calidad de carne molida 80/20 o combínala con cerdo y/o ternera (free range mejor aún).

• Manipula la carne lo menos posible; cuanto más la toques o la presiones, más dura se volverá.

• Dale forma suavemente (no la presiones firmemente).

• Con el pulgar, presiona un poco el centro de la hamburguesa para evitar que se hinche durante la cocción.

• Condimenta con sal, pimienta y una pizca de ajo en polvo.

• Usa una pizca de aceite y un sartén de hierro y fuego alto si no estás cocinando en la parrilla. Si usas la parrilla, límpiala bien, engrásala ligeramente y cocina a fuego medio alto.

• Voltea una vez. ¡Solo una vez! ¡No la presiones con la espátula, ni la pinches con un tenedor, ya que perderás sus valiosos jugos!

• Mantén la temperatura adecuada y trate de no cocinarla demasiado.

• No tengas miedo de agregar chiles, chorizo, huevo, verduras, salsas o quesos. Los tomates heirloom, el huevo de codorniz, los pimientos de piquillo y una salsa alioli casera, están entre mis ingredientes favoritos.

• Usa un pan suave de textura y sabor. El brioche siempre queda bien y si lo tuestas, ¡aún más delicioso!

Aquí te comparto mi receta de mini-hamburguesas ganadoras de medalla de oro en mi cocina.

Mini-hamburguesas con sabor a España

6-8 sliders | 15-20 minutos

Lo que necesitas:

• 1 1/2 libra de carne molida, de muy buena calidad (80/20)

• 6-8 piezas de pan brioche para sliders

• 2 oz de chorizo ibérico Fermín, cortado en cubitos pequeños

• 2 pimientos del piquillo, en lascas

• 6-8 lonchas de queso Mahón

• Alioli o Mayonesa de ajo

• Sal y pimienta, a gusto

• Aceite de oliva virgen extra

Lo que tienes que hacer:

1. En un bol, combina la carne con el chorizo, sal y pimienta (al gusto).

2. Suavemente forma las tortas de hamburguesas (no presiones firmemente) en el tamaño que gustes.

3. Engrasa ligeramente la parrilla o sartén, calienta a medio alto y cocina hasta que llegue al punto deseado (siempre se recomiendo término medio).

4. Antes de servir la hamburguesa, agrega el queso para que se derrita uniformemente.

5. Caliente el brioche y déjalo a un lado.

6. Agrega el alioli al pan, luego agrega monta la carne y termina con las rodajas de piquillo encima (si los calientas 1-2 minutos en la sartén sabrán mejor).

7. Sirve y disfruta con más chorizo, papas o ensalada como acompañamiento.

How to make a gold medal burger

The training is simple, but just like in sports, practice and dedication is what matters. Here is the recipe for a hamburger that will make you win the gold medal at home.

• Use a good quality of 80/20 ground beef or combine with pork and/or veal (Free range or local even better).

• Handle the meat as little as possible – the more you work it, the tougher it gets.

• Gently shape (don’t firmly press) the mixture.

• Using your thumb, make a shallow depression in the centre of the patty to prevent puffing up during cooking.

• Season with salt, pepper and a pinch of garlic powder.

• Use canola oil, cast iron and high heat if you are not cooking on the grill. If you are cooking on the grill, lightly oil grill and cook on medium high.

• Flip once. Just once! Don’t abuse your burgers by pressing with a spatula or pricking with a fork as precious juices will be lost!

• Get the temperature just right, try not to overcook it.

• Don’t be afraid of adding chorizo, egg, veggies, sauces or cheeses. Heirloom tomatoes, quail egg and aioli are on my top fav.

• Use a squishy bun like brioche. If you toast it, even more delish!

Here is a recipe of my gold medal winning sliders in my kitchen.

Spanish Sliders

6-8 Sliders | 15-20 minutes

What you need:

• 1 1/2 pound of great quality of ground beef (80/20)

• 6-8 brioche buns for sliders

• 2 oz Fermin Iberico Chorizo, small diced

• 2 Piquillo peppers, sliced

• 6-8 Mahón cheese slices

• Aioli or garlic mayo

• Salt and Pepper to taste

• Extra Virgin Olive Oil

What you have to do:

1. Using a bowl, combine the beef with the chorizo, salt and pepper (to taste).

2. Gently shape (don’t firmly press) mixture into sliders size.

3. Lightly oil the grill or pan, heat to medium high and cook until desire internal temperature is achieved (medium is always recommended).

4. Before serving the patty, add the cheese so it melts evenly.

5. Warm up the brioche and then set aside.

6. Add the aioli to the bun, then add the patty and finish with the piquillo slices on top.

7. Serve and enjoy with more chorizo, potatoes or salad on the side.

Vía MS Agency