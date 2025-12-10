Cubitt Studio Café abre sus puertas en Panamá y redefine la experiencia Lifestyle

Gastronomía, Bienestar y Diseño: Cubitt Studio Café marca un nuevo capítulo en Panamá

• El Cubitt Studio Café, ubicado en Obarrio, busca consolidar la marca Cubitt más allá del producto, ofreciendo un estilo de vida consciente accesible para los visitantes.

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Cubitt presentó oficialmente el 7 de diciembre de 2025 el Cubitt Studio Café, su primer espacio experiencial en Panamá. La apertura reunió a influencers, medios de comunicación y creadores de contenido, quienes fueron los primeros en recorrer este concepto que combina gastronomía, bienestar y comunidad en el corazón de Obarrio. La inauguración del Cubitt Studio Café representa la evolución natural de la marca hacia un estilo de vida consciente.

Un espacio diseñado para el bienestar y la conexión

El diseño del Cubitt Studio Café fue concebido para que cada visita invite a pausar, reconectar y disfrutar. Desde la iluminación natural hasta la curaduría de productos exhibidos, cada elemento refleja la filosofía Cubitt de simplicidad, intención y equilibrio.

Gabriela Vidales, coordinadora de Marketing de Cubitt Panamá, afirmó: «El Cubitt Studio Café nace con la intención de crear un espacio donde las personas puedan inspirarse, crear y conectar. Queríamos que la experiencia Cubitt trascendiera el producto y se convirtiera en un estilo de vida accesible para todos».

Propuesta gastronómica saludable y equilibrada

Desde su apertura al público, el café ofrece una propuesta pensada para el bienestar: café de especialidad, matcha, smoothies, bowls, sándwiches y postres gluten free y refined sugar free. Estas opciones están diseñadas para quienes buscan alternativas deliciosas y equilibradas en su dieta.

Consolidación y expansión del ecosistema lifestyle

El proyecto significó un reto creativo y operativo para el equipo, destacando un proceso lleno de aprendizajes y trabajo colaborativo para dar vida a cada rincón. Con esta apertura, Cubitt consolida su presencia en Panamá y da un paso importante hacia la expansión de su ecosistema lifestyle, ofreciendo un punto de encuentro donde el diseño, la armonía y la comunidad se unen en una experiencia única.