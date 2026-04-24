El cocinero David Gibello destaca como finalista de los Premios de Internet 2026

El creador de contenido David Gibello ha sido seleccionado entre 272 candidaturas para los prestigiosos galardones que se entregarán en el Senado de España.
David Gibello opta al galardón de los Premios de Internet 2026 en el Senado
• La labor de David Gibello en la difusión gastronómica digital recibe un nuevo reconocimiento al alcanzar la fase final de los Premios de Internet 2026.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- El jurado de los Premios de Internet 2026 ha anunciado oficialmente que el cocinero David Gibello se encuentra entre los finalistas seleccionados para la edición de este año. Tras un proceso que involucró 272 candidaturas y la emisión de más de 43.000 votos a través de plataformas digitales, el Comité de Impulso del Día Mundial de Internet, compuesto por 64 organizaciones, eligió a los tres finalistas de cada una de las 20 categorías en competencia.
Un referente de la gastronomía digital
David Gibello, originario de Navalmoral de la Mata y residente en Talavera de la Reina, ha sido reconocido por su trayectoria en la divulgación de la cultura gastronómica mediante el uso de redes sociales y herramientas digitales. Su perfil, caracterizado por la autenticidad y la democratización del acceso a la cocina, le ha permitido consolidar una comunidad bajo el nombre de “La Cocina de Gibello”.
El historial de Gibello incluye hitos relevantes en el entorno digital. Fue el primer español en obtener los Facebook Gather Awards World en 2021, logrando ser finalista nuevamente en 2022. Asimismo, ha mantenido una presencia constante en los Influencer Awards Spain durante seis años consecutivos y recibió el reconocimiento como Extremeño del Año en 2018.
Criterios de los Premios de Internet
Estos galardones tienen como objetivo distinguir las mejores iniciativas y personas en áreas como Transformación Digital, Emprendimiento e Investigación, Ciudadanía Digital y Marca Personal. Para la selección de los finalistas, se ha valorado el impacto de los proyectos en la construcción de una sociedad más inclusiva, innovadora y sostenible.
Gala de entrega en el Senado
El anuncio de los ganadores se llevará a cabo el próximo 18 de mayo a las 12:00 horas en el Senado de España. El evento se desarrolla en el contexto del Día Mundial de Internet y estará bajo la conducción de la periodista Macarena Berlín. La edición de 2026 se rige por el lema “Sostenibilidad en la era digital”, enfatizando la creación de ecosistemas responsables y éticos.
David Gibello acude a esta cita como uno de los principales exponentes de la creación de contenido en España, reafirmando que la constancia y la comunicación directa con el público son elementos determinantes para el éxito en el ecosistema digital actual.
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