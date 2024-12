Domingos para brunchear: Marriott Medellín redefine el brunch en El Poblado

Sabores, música y diversión: Brunchea cada domingo en Marriott Medellín

Opción 1 de extracto:

Sumérgete en una experiencia gastronómica inolvidable en Marriott Medellín con estaciones internacionales, cocteles artesanales y música en vivo.

Opción 2 de extracto:

El brunch dominical en Marriott Medellín combina la mejor gastronomía mundial con un ambiente festivo en el vibrante barrio El Poblado.

Opción 3 de extracto:

Marriott Medellín te invita a brunchear cada domingo con un menú internacional y un entorno único lleno de sabor y alegría.

Nota de prensa:

¿Bruncheamos? Cada domingo, el brunch que no te puedes perder en Marriott Medellín

(3/Dic/2024 – web Panama24Horas) Medellín, Colombia.- ¿Estás listo para brunchear en el corazón de Medellín? Todos los domingos de 12:00 m a 4:00 p. m., el Marriott Medellín convierte su restaurante The Market en el epicentro gastronómico de la ciudad con el brunch más completo, vibrante y exclusivo de El Poblado.

Este evento semanal promete una celebración inolvidable de sabores internacionales, cocteles artesanales y música en vivo, haciendo de cada domingo una experiencia que no te puedes perder.

¿Qué significa brunchear?

Brunchear es mucho más que combinar desayuno y almuerzo. Es sumergirse en un ambiente festivo, lleno de delicias culinarias de todo el mundo, mientras disfrutas de un entorno dinámico y relajado. El Marriott Medellín lo lleva a otro nivel, redefiniendo el concepto con una propuesta gastronómica tan diversa como exquisita.

«Brunchear es diseñar tu propio viaje culinario por el mundo», comenta el equipo de Marriott Medellín. Cada semana, las estaciones rotativas sorprenden a los comensales con una nueva selección de lo mejor de la cocina internacional.

Exquisitez internacional en cada bocado

En The Market, los asistentes pueden disfrutar de:

● Cocina asiática, parrilladas argentinas, pastas italianas y sabores mexicanos.

● Propuestas locales colombianas y reinterpretaciones modernas de la gastronomía americana y española.

● Estaciones sorpresa que se renuevan cada semana con platos únicos.

El brunch también ofrece opciones para todos los gustos, con platillos vegetarianos, veganos, ensaladas, antipastos, ceviches, guarniciones, pizzas, street food y mucho más. No faltan las estaciones de postres y panadería artesanal, así como bebidas que van desde cervezas nacionales y sangrías hasta mimosas y jugos naturales.

Ambiente festivo y música en vivo

El brunch de Marriott Medellín no es solo comida; es toda una experiencia. La música en vivo crea el ambiente perfecto para disfrutar de un domingo en compañía de amigos, familia o incluso para una escapada culinaria en solitario.

Detalles y reservas

● Horario: Todos los domingos de 12:00 m a 4:00 p. m.

● Precio: $140,000 COP por persona.

● Ubicación: Marriott Medellín, Calle 1A Sur 43A-83, El Poblado.

Reservar es fácil:

● Correo: reservas.market.mdemc@r-hr.com

● WhatsApp: +57 321 224 2168

● Sitio web: ThePlacetoBe.com

El lugar ideal para brunchear

No necesitas ser huésped para disfrutar del brunch dominical más completo de Medellín. Sin embargo, las reservas son obligatorias, y los cupos son limitados. ¿Qué esperas? Este domingo, haz de Marriott Medellín The Place to Be.

Términos y condiciones: La comida y bebida son exclusivamente para consumo en el restaurante. Sujeto a disponibilidad.