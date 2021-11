El chocolate negro, un gusto posible para las personas con diabetes

• El cacao es fuente de fitonutrientes, especialmente flavonoides, conocidos por sus propiedades antioxidantes y su efecto positivo sobre la sensibilidad a la insulina. También es fuente de minerales, como el magnesio, el fósforo y el hierro.

• Para quienes padecen diabetes, sería indicado consumir un chocolate negro, orgánico y con alto porcentaje de cacao, mínimo un 70%, porque tiene menos azúcar y más antioxidantes que son excelentes para su salud.

(17/Nov/2021 – web) Panamá.- La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre. Una persona con este diagnóstico, debe tener una alimentación especial para equilibrar y regular los nutrientes que entran a su organismo y limitar los alimentos altos en azucares y grasas, así como comer varias porciones pequeñas a lo largo del día.

Sin embargo, existen muchas dudas sobre los alimentos que están o no permitidos en su dieta, uno de ellos es el chocolate. Esto ocurre porque en función del tipo de chocolate, se aportarán más o menos beneficios y será más o menos recomendable.

Diversos estudios indican que consumir chocolate negro, incluso pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y mejorar el colesterol de las personas diabéticas¹. Teniendo claro que ese tipo de chocolate es el que más contenido de cacao tiene, y es el que aporta más beneficios gracias a los flavonoides y otros nutrientes, las personas con esta condición pueden aprovechar sus beneficios y disfrutar de su increíble sabor de forma moderada.

Volviendo a las características del chocolate negro, no solo es un alimento muy rico para el paladar, sino que tiene diversas propiedades nutricionales. El cacao es fuente de fitonutrientes, especialmente flavonoides, conocidos por sus propiedades antioxidantes, y minerales, como el magnesio, el fósforo y el hierro. Los flavonoides, además de tener un efecto positivo sobre la sensibilidad a la insulina y también pueden mejorar el equilibrio de la glucemia por medio de la ralentización de la absorción intestinal y la digestión de los carbohidratos.

Todos los tipos de chocolate gozan de las propiedades nutritivas del cacao, pero al mezclarlos con otros ingredientes, se disminuyen sus beneficios. Es por esto que, en el caso de los diabéticos, es indicado consumir un chocolate con un porcentaje de cacao mínimo de 70%, ya que tiene menos azúcar y grasa y más antioxidantes.

Un ejemplo de este tipo de chocolate es la barra Raw 70% de Pacari, que además de desplegar de manera excepcional el sabor del cacao ecuatoriano, lo combina con aromas cítricos, florales y un sutil toque de nuez y jazmín. Sus más de 15 premios internacionales así lo demuestran.

Como ves, no es imposible calmar un antojo de chocolate aún si eres diabético, solo tienes que elegir el adecuado y consumirlo con moderación para aprovechar todos sus beneficios. Recuerda que, además, el chocolate oscuro contiene triptófano y feniletilamina, compuestos orgánicos que ayudan a liberar endorfinas, por lo que puede ayudar a las personas a sentirse más tranquilas, relajadas y felices.

Sobre Pacari

Pacari es un chocolate orgánico, único por su proceso de producción sostenible del cacao y otros productos como frutas, hierbas aromáticas, flores y especies, cultivadas bajo procesos orgánicos y biodinámicos, en fincas certificadas. Su modelo de negocio denominado “del árbol a la barra” cultiva una relación directa con alrededor de cuatro mil agricultores de pequeña escala, responsables de cuidar la biodiversidad y la calidad de los productos, compromiso que recibe un precio justo. Está presente en más de 40 mercados alrededor del mundo y ha recibido más de 300 premios por la calidad y características únicas de sus productos, entre los que destacan: oro, plata y bronce obtenidos en las últimas nueve ediciones de los International Chocolate Awards.

