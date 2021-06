El talento de “El Gran Pastelero – Bake Off México” demostrará sus habilidades en la cocina y que son más que unas celebridades

.- Conducido por Angélica Vale, el show contará con la participación de personalidades como Yuri, Lorena Herrera, Manu NNa, Omar Fierro, Marcelo Lara, y Kenia Os, entre otros.

(25/Jun/2021 – web) México.- Personalidades como Yuri, Lorena Herrera, Alma Gómez “Cositas” Giovanna Romo, Sandra Itzel, Kenia Os, Omar Fierro, Roberto Carlos, Sergio Arau, Manu NNa, Marcelo Lara y Gabriel Coronel pondrán a prueba sus habilidades como reposteros en esta edición de celebridades: “EL GRAN PASTELERO – BAKE OFF MÉXICO”, la primera producción original no-guionada para HBO Max en México basada en la adaptación del exitoso programa inglés de Love Productions The Great Bake Off.

Con Angélica Vale a la cabeza de la conducción los competidores deberán demostrar todo su ingenio para cumplir con las recetas asignadas de forma original y con un excelente sabor. El estricto jurado integrado por los chefs Paulina Abascal (también conocida como “La mejor chef pastelera de México”), Jesús Escalera (ganador del Latin Best Pastry Chef 2018) y Benito Molina (jurado de Masterchef y dueño del restaurante Manzanilla) seleccionarán al ganador.

“¡Fue una de las experiencias más increíbles de mi carrera donde pude disfrutar del entretenimiento y la cocina, dos de mis pasiones! Y aunque no cociné, aprendí muchísimo de los jueces y de los concursantes. Fue muy divertido convivir con grandes amigos que quiero y admiro desde hace muchos años, y un gran placer conocer y hacer nuevos amigos. Sin duda Bake Off ha sido una de las experiencias más bellas de mi carrera”. expresó Angélica Vale, conductora del programa.

Esta experiencia representó un reto más a las celebridades que aparecen quienes en muchos casos, no se encontraban familiarizados con la repostería.

“Para mi estar en «EL GRAN PASTELERO – BAKE OFF MÉXICO» fue muy padre, fue un reto como mujer más que como artista. El poder ver que Yuridia, la mujer y la persona tienen la capacidad de hacer otras cosas, no nada más la artista que baila, canta, actúa y conduce. Nunca imaginé que podía hacer un pastel y mucho menos que estaría en una competencia tan importante.

“¡Es una experiencia inolvidable que me deja gratos recuerdos, grandes compañeros, mucho aprendizaje y sobre todo poder sentir que tengo la capacidad como mujer de lograr los sueños que me proponga!”, agregó la cantante veracruzana Yuri.

El programa contará con 8 episodios y cada semana podremos ver el talento culinario de estas celebridades, quienes demostrarán que son tan buenos en la cocina como en la música, la actuación y la comedia. Todos ellos competirán para ser coronados como el mejor repostero aficionado y dominar el arte de la repostería.

EL GRAN PASTELERO – BAKE OFF MÉXICO es una producción de WarnerMedia Latin America y es distribuida por BBC Studios. México es el quinto país de Latinoamérica en realizar la adaptación de este programa, incluyendo Argentina. La producción corrió a cargo de Alibi, quienes también desarrollaron MasterChef México, Chef a Domicilio y son los responsables de darle el toque local de la serie, misma que finalizó grabaciones recientemente.

EL GRAN PASTELERO – BAKE OFF MÉXICO, se suma a otros proyectos originales desarrollados por WarnerMedia Latin America para HBO Max, tales como los Max Originals AMARRES y BÚNKER, y las series originales de HBO ENTRE HOMBRES y ÁMSTERDAM. Con estas producciones de alta calidad se refuerza el compromiso con la creación de las mejores historias para la audiencia y el impulso del talento en América Latina.

Vía INK PR