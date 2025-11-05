BOlab Blends y Quesos Raros: La innovación de dos emprendimientos gastronómicos que transforman la cultura del sabor en Colombia

Unicentro Bogotá impulsa emprendimientos gastronómicos con propósito en “El Poder de Dar una Mano”

• La iniciativa de Unicentro Bogotá premia negocios con impacto, consolidando a BOlab Blends y Quesos Raros como ejemplos del potencial de la innovación con propósito social y cultural en el sector de alimentos.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- Dos emprendimientos gastronómicos colombianos, BOlab Blends y Quesos Raros, fueron galardonados en la quinta edición de “El Poder de Dar una Mano”, un programa de Unicentro Bogotá que promueve negocios con propósito social y ambiental. Ambos proyectos representan nuevas formas de entender el poder de la comida como un motor de cambio cultural y social en el país.

BOlab Blends y Quesos Raros fueron seleccionados entre los ganadores de la iniciativa, lo que les proporcionará mentorías, visibilidad y espacios de crecimiento empresarial para fortalecer sus operaciones.

BOlab Blends: Democratizando la Gastronomía Molecular

BOlab Blends Moleculares, fundada en 2018, ha transformado un experimento casero en una propuesta que combina arte, ciencia y gastronomía. La marca es pionera en el uso de una técnica artesanal de esferificación, donde sabores líquidos son encapsulados en una fina membrana vegetal derivada de algas. El resultado son esferas similares al caviar que estallan en el paladar, liberando combinaciones como ají dulce, balsámico con uchuva y miel, o soya con jengibre.

La empresa busca democratizar la gastronomía molecular, permitiendo que la experiencia de la alta cocina sea recreada desde casa. BOlab Blends produce en promedio 1.690 unidades mensuales, con una facturación cercana a los $20 millones COP por mes. Con ventas acumuladas de más de 16.000 unidades en 2025, la marca proyecta cerrar el año con ingresos cercanos a los $280 millones COP. Gracias a la apertura de su nuevo punto de venta en Unicentro Bogotá, BOlab prevé un incremento del 40 % en sus ventas durante el último trimestre del año.

Quesos Raros: Un Puente Hacia la Autenticidad Rural

Quesos Raros nació en 2024 con la misión de explorar sabores desconocidos en un país donde predominan los quesos frescos. Este emprendimiento conecta a pequeños productores rurales de regiones como Caquetá, Nariño, Huila y Boyacá con consumidores urbanos a través de suscripciones de quesos artesanales maduros.

La empresa se ha consolidado como una vitrina de promoción del queso artesanal colombiano, ofreciendo más de 50 referencias de productos. Desde su creación, ha comercializado más de 2,2 toneladas de queso y solo en 2025 ha alcanzado ventas por 733 kilogramos. Con la inauguración de su punto de venta en Unicentro Bogotá, Quesos Raros proyecta vender 1.5 toneladas adicionales durante el último trimestre. La marca dota de autenticidad a lo “raro”; cada pieza incluye un código QR que ofrece un viaje sensorial y educativo al revelar la historia de los productores y los territorios detrás de cada pieza. Su línea Rarosos incluye snacks de queso con sabores inusuales como guayaba silvestre, hierbas del Caguán o café de montaña.

Unicentro Bogotá e “El Poder de Dar una Mano”

El programa “El Poder de Dar una Mano” (EPDDUM), liderado por Unicentro Bogotá y que celebra su quinta edición, se consolida como una plataforma de impulso para los emprendedores colombianos. Desde su creación en 2020, la iniciativa ha recibido más de 1.050 postulaciones, incubado 24 emprendimientos (con 6 nuevos que se suman en esta edición), generado más de $7.300 millones en ventas para los participantes y creado más de 100 empleos directos.

El programa reitera que la creatividad, la sostenibilidad y el sentido de comunidad pueden ir de la mano de modelos de negocio sólidos. Además, los líderes de los emprendimientos seleccionados mantienen una alta representación femenina, alcanzando un 61,5%.