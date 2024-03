Experiencias Gastronómicas Únicas: Descubre los mejores restaurantes en tu próximo viaje

Sumérgete en un viaje gastronómico por destinos exóticos con esta selección de restaurantes que ofrecen lo mejor de la cocina local en lugares como Costa Rica, Panamá, Colombia, Guyana, Perú, Chile y Brasil

(4/Mar/2024 – web) LatAm.- Descubrir la cultura de un destino a través de la gastronomía es la razón que mueve a muchos viajeros de un lugar a otro. De acuerdo con una encuesta de Marriott International sobre tendencias de viaje en Latinoamérica y el Caribe, probar la cocina local (65%) es una de las experiencias más gustadas por los turistas, junto con explorar la cultura e historia (73%) y las actividades al aire libre (64%).

Y es que cada país tiene ingredientes, técnicas y platos que conjugan sabores únicos, los cuales se convierten en una forma de explorar el destino a visitar, en primeras veces y recuerdos memorables. Es por ello que le presentamos una lista de restaurantes que hacen homenaje a la cocina Latinoamericana, con recetas tradicionales que se convertirán en memorias alegres.

Hacienda Kitchen, Costa Rica

Desde el tradicional gallo pinto al desayuno hasta platillos populares como el Casado, el Chifrijo y la Olla de Carne, disponibles también en versiones vegetarianas, en el restaurante Hacienda Kitchen de Costa Rica Marriott Hacienda Belén encontrará variedad de delicias ticas, algunas de ellas preparadas con recetas del legado familiar de algunos de los colaboradores del hotel.

Masi, Ciudad de Panamá

Ubicado en el piso 14 de JW Marriott Panama, Masi ofrece vibrantes experiencias culinarias que mezclan el sabor del mar, el fuego y vegetales frescos que son típicos de la cocina local y dejan como resultado recetas tradicionales con técnicas innovadoras. Este restaurante posee una notable variedad ceviches, cortes de res a la parrilla, ensaladas frescas y una colección de postres que son una oda al café, los campos de arroz y la caña de azúcar, así como una curada selección de cocteles de autor. El nombre del restaurante significa comida en lengua dulegaya, propio de algunas comarcas indígenas como la Guna Yala.

Cayeye, Caribe colombiano

Cayeye es un plato tradicional del departamento de Magdalena, al cual pertenece Santa Marta, la Perla de América. Consta de banano verde hervido y machucado que se revuelve con mantequilla, suero y queso, y se acompaña con una proteína y hogao. Esta delicia da nombre a uno de los restaurantes de Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida, donde además de Cayeye podrá disfrutar de pargo frito acompañado de arroz con coco y patacones, la joya de la gastronomía caribe colombiana por excelencia, ceviche de chicharrón y muchas otras delicias.

Terra Mare, Guayana

Situado en el Guyana Marriott Hotel, justo al lado del malecón de Kingston y cerca del fenomenal Umana Yana, Terra Mare frece una experiencia gastronómica culturalmente variada, propia de la cocina guyanese, en un ambiente elegante y sofisticado. El menú contempla platos típicos como Roti, Fish Cake y Sawine Cake, entre otros. Sin duda, Terra Mare es un imperdible para foodies.

Sheraton Lima, Perú

El restaurante del Sheraton Lima, a la entrada del Centro Histórico de la ciudad, es el punto de encuentro para degustar cocina criolla peruana y uno de los mejores Pisco Sour de la ciudad. Durante la semana, el restaurante ofrece buffet al desayuno y el almuerzo, ideales para probar un poquito de todo en una sola visita. El tradicional pan con chicharrón y los tamales al desayuno, así como ceviche, causa, lomo saltado y arroz con pato al almuerzo, son solamente algunas de las opciones. La calidad y la variedad de los alimentos han convertidos a estos buffets, en uno de los favoritos de los locales.

Chalana, Paracas, Perú

Con su ubicación exclusiva en el muelle privado de Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort y abierto al público en general, el restaurante Chalana ofrece una experiencia culinaria fresca, creativa e inspiradora con una vista asombrosa al mar y una selecta carta que practica el innovador concepto de Kilómetro Cero para apostar por una pesca local, consciente de los tiempos de las especies y responsable con el medio ambiente.

Karai, Chile

Karai, el restaurante Nikkei de W Santiago, actualmente en le lista de los 50 Best Discovery Chile 2024, liderado por Mitsuharu Tsumura, el chef peruano más conocido como «Micha», el mismo detrás del restaurant Maido en Lima, número 6 en la lista de The World’s 50 Best Restaurants y número 1 como mejor restaurante de Latinoamérica. De este restaurante se destaca su impresionante selección de sushi, sashimi y nigiri, junto con platos más típicamente sudamericanos como el ceviche y el tiradito, todos ellos llenos de sabor y exquisitamente presentados. Sin duda alguna, Karai by Mitsuharu reúne lo mejor del sabor peruano, la técnica japonesa y el producto chileno en un solo lugar.

Terraço Jardins, Sao Paulo

Situado en el Renaissance São Paulo Hotel, el restaurante Terraço Jardins ofrece una selección de platos inspirados en la cocina caipira y caiçara local, creaciones del chef Raul Vieira con ingredientes autóctonos de la Mata Atlántica. A partir del 27 de febrero, Terraço Jardins contará con una carta renovada que invita a un verdadero viaje por las tradiciones del estado de São Paulo, donde algunos de los platos son: el irresistible Sándwich de Pulpo, preparado con pan de cará, catupiry y cebolleta; la deliciosa Rabanada da vovó, acompañada de helado de canela y dulce de leche casero; y el Bistec Ancho a la Parrilla servido con brócoli rabe, arroz biro biro y salsa de hierbas.