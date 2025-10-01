Fiesta Alrededor del Mundo 2025 reunirá a 35 países en Panamá a beneficio de obras sociales

Panamá acoge la Fiesta Alrededor del Mundo: cultura, gastronomía y solidaridad el 29 de octubre

• Un encuentro de solidaridad y tradición se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Megápolis con la Fiesta Alrededor del Mundo , que ofrecerá un recorrido cultural con gastronomía y música de 35 naciones.

(01/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Caravana de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños, una organización con 64 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos sociales en el país, anunció la realización de la Fiesta Alrededor del Mundo 2025. Este evento benéfico, que fusiona cultura, tradición y solidaridad, se ha consolidado como un encuentro multicultural clave en la agenda panameña.

Un encuentro de 35 países en el Megápolis

La nueva edición del encuentro congregará a 35 países que exhibirán lo más representativo de su cultura. Los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta que incluye gastronomía internacional, artesanías, música y danzas típicas, ofreciendo una experiencia de viaje global sin salir de Panamá.

La cita está programada para el miércoles 29 de octubre en el Centro de Convenciones Megápolis, extendiéndose desde las 12:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. El evento busca celebrar la diversidad cultural a la vez que se fortalece el compromiso social de la Caravana.

Programa artístico y musical

El programa contempla presentaciones culturales a lo largo de toda la jornada. A partir de las 5:00 p.m., la música tomará el escenario central con las actuaciones en vivo de las reconocidas bandas Doble Sentido, Os Almirantes y White Noise, quienes serán los encargados de cerrar la velada en el horario estelar (prime time).

Claudia Braun Valle, Presidenta de la Caravana de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños, destacó la importancia del evento, señalando que “la cultura es una herramienta poderosa de unión y que cada entrada contribuye a cambiar vidas”.

Destino de los fondos y premios al público

La totalidad de los fondos recaudados en la Fiesta Alrededor del Mundo serán destinados a dos instituciones principales: la Fundación Pro-Integración y la Asociación Religiosos Mercedarios. Estos recursos buscan apoyar directamente programas de salud, bienestar comunitario y asegurar la continuidad de otros proyectos sociales que la Caravana ha impulsado en años previos.

El costo de las entradas será de B/.5.00 en taquilla el día del evento y de B/.3.00 en preventa a través de la plataforma Ticketplus. Los niños menores de 7 años podrán ingresar de forma gratuita. Un incentivo adicional para la preventa es el Premio de Entrada, que sorteará un pasaje de avión donado por Iberia a cualquier destino internacional de su red. El sorteo se realizará durante el cierre del evento.

La Caravana de Asistencia Social extiende una cordial invitación a la ciudadanía para participar en esta celebración de la diversidad y la unión solidaria en Panamá.