Grand Decameron Panamá impulsa la auténtica gastronomía panameña como eje cultural

Chef Nibaldo Escobar lidera propuesta para «sentir la patria» a través de la gastronomía panameña



• El resort ubicado en el Pacífico panameño dedica los «Días Panameños» a platos típicos y apoya a productores locales como parte de su estrategia culinaria y de sostenibilidad.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Grand Decameron Panamá, A Trademark All Inclusive, ubicado en el corazón del Pacífico panameño, se ha posicionado como un referente de la hospitalidad que exalta la gastronomía panameña y refuerza el apoyo a la comunidad circundante. Bajo la dirección del chef Nibaldo Escobar, el resort ha cimentado una oferta culinaria diseñada para que los visitantes puedan «sentir la patria».

El Sabor Nacional como Identidad

El chef Escobar señaló que el resort recibe un balance del 50% de huéspedes panameños y 50% de extranjeros, lo cual motiva al equipo a «mostrar con orgullo nuestra identidad a través de la comida».

Como parte de esta estrategia de inmersión cultural, todos los martes se celebra el “Día Panameño”, una jornada completa dedicada a servir desayunos, almuerzos y cenas típicas. Esta tradición semanal se ha convertido en un espacio central para compartir los sabores más representativos del país con todos los huéspedes.

Restaurante El Pilón: Un Escenario de Sabores Típicos

Uno de los espacios más emblemáticos del complejo es el restaurante El Pilón, donde la cocina panameña se expresa en su máxima autenticidad. El menú incluye recetas como pescado frito con patacones, corvina y pargo, destacando como plato insignia los camarones a la bocatoreña con langostinos y salsa de coco.

El chef comentó que cuidan cada detalle, desde la presentación hasta el ambiente, con la finalidad de que el visitante viva una experiencia “100% panameña”. Durante las recientes celebraciones del mes de la patria, el Grand Decameron reforzó su espíritu nacional con eventos al aire libre, desfiles internos y actividades en las que los huéspedes participaron en la preparación de carnes en palito, chorizos, asados y ceviches. La icónica piña colada, servida en la propia fruta, también fue destacada como un símbolo del sabor local.

Compromiso con la Calidad y los Productores Nacionales

Más allá de sus eventos y espacios típicos, el hotel mantiene una amplia variedad de restaurantes temáticos que ofrecen cocina internacional, incluyendo opciones italiana, mexicana, tailandesa y japonesa, además del restaurante local El Canal, especializado en mariscos. El chef enfatizó que, si bien cada restaurante tiene su propia esencia, todos comparten el principio de utilizar ingredientes frescos y de calidad.

Este enfoque en la calidad se vincula directamente con la política de sostenibilidad del resort, la cual prioriza el apoyo a los productores nacionales. El chef Escobar detalló: “No compramos productos importados; trabajamos directamente con pescadores y agricultores panameños. Es una forma de garantizar frescura y al mismo tiempo fortalecer la economía local”.

Con una propuesta que combina autenticidad, innovación y un compromiso socioeconómico, Grand Decameron Panamá reafirma su posición como un destino que ofrece una inmersión profunda en la esencia de la gastronomía panameña, invitando a cada huésped a enamorarse de la riqueza cultural y culinaria del país.

