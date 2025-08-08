Hard Rock Hotel Riviera Maya revoluciona el all-inclusive con alta gastronomía

Un recorrido culinario por el Hard Rock Hotel Riviera Maya: 15 restaurantes de lujo

El Hard Rock Hotel Riviera Maya redefine el concepto de all-inclusive con una propuesta gastronómica de alto nivel.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Riviera Maya, México.- En un Caribe cada vez más competitivo, el Hard Rock Hotel Riviera Maya se destaca por su propuesta gastronómica de alto nivel, transformando el concepto tradicional de los resorts all-inclusive. Con 15 restaurantes y centros de alimentación, este emblemático hotel ofrece una experiencia culinaria que sorprende a diario a sus huéspedes.

El resort cuenta con áreas diferenciadas para familias y adultos, permitiendo a los mayores de edad disfrutar libremente de toda la propiedad. Las joyas gastronómicas se encuentran en la zona “solo adultos”, con dos propuestas de lujo: UMO y WAI.

• UMO ofrece cocina mexicana yucateca tradicional, con técnicas ancestrales como hornos PIB y cocción subterránea. Ingredientes locales y de temporada se transforman en platillos que elevan los sabores tradicionales.

• WAI, inspirado en la cocina tailandesa, presenta una carta exótica con sabores intensos y variados, desde dulce y salado hasta ácido y picante. Su estación “Wok Show” permite ver a los chefs preparar fideos a mano en vivo.

Además, el hotel cuenta con restaurantes como FRIDA (mexicano tradicional), ZEN (asiático con show de teppanyaki), TORO (carnes premium), CIAO (italiano), LE PETIT COCHON (francés), LA ISLA (buffet relajado), y múltiples opciones como cafeterías, pizzerías y sandwicherías.

“Estamos realmente orgullosos de la amplia variedad gastronómica que ofrecemos, con atención 24/7 y estándares elevados que aseguran la mejor experiencia para nuestros huéspedes”, comentó Leonel Reyes, director para América Latina de RCD Hotels.

La invitación está abierta para todos los viajeros latinos que deseen vivir una experiencia culinaria única, donde tradición, historia local y sabor internacional se fusionan en un solo lugar.