Un nuevo especial televisivo profundiza en la salsa demi-glace y los platos reconfortantes que marcaron la recuperación histórica de esta ciudad japonesa.
La cocina de Japón y las especialidades occidentales de Kobe en la programación de NHK
• A través de la mirada de expertos, se revelan los relatos culturales que convirtieron a la gastronomía europea en un pilar de la identidad de Kobe.
(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Kobe, Japón.- La riqueza culinaria de Japón vuelve al primer plano internacional con el estreno de un contenido documental que analiza las especialidades occidentales de Kobe. Esta propuesta televisiva explora cómo la gastronomía de influencia europea se transformó en un alimento reconfortante para los ciudadanos, desempeñando un papel fundamental como fuente de fortaleza durante los periodos de recuperación tras desastres históricos en la región.
La herencia de la salsa demi-glace
El relato se centra en las historias que se esconden tras la emblemática salsa demi-glace marrón, un elemento distintivo de la cocina local que ha sido transmitido de generación en generación. La producción destaca que estos platos no son solo sustento, sino símbolos de la resiliencia de una ciudad que ha sabido integrar técnicas occidentales con el espíritu japonés. La transmisión de este especial está programada para el próximo sábado 17 de enero en diversos horarios internacionales.
Cultura y actualidad japonesa
Junto al análisis de la cocina de Kobe, la programación de NHK World incluye espacios como «Japanology PLUS», conducido por Peter Barakan, quien aporta perspectivas sobre la vida y cultura japonesa tras 50 años de residencia en el país. Asimismo, la actualidad deportiva cobra relevancia con el seguimiento diario del Grand Sumo entre el 11 y el 25 de enero, ofreciendo comentarios técnicos y momentos destacados de este deporte tradicional.
Desafíos sociales y tecnológicos
La oferta informativa se complementa con reportajes de profundidad que abordan temas de impacto global y humano. Destaca el análisis de IIDA Kaori sobre la supremacía de la Inteligencia Artificial, donde se evalúa el potencial de Japón frente al dominio de Estados Unidos y China. Por otro lado, el documental «Apátridas» visibiliza la situación de supervivientes en Filipinas, hijos de padres japoneses que, a sus más de 80 años, continúan en la búsqueda de reconocimiento legal y ciudadanía por parte del Estado japonés.
