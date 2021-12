Hoteles de Marriott lanzan los mejores planes para disfrutar la Navidad y el Año Nuevo

(6/Dic/2021 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los hoteles de Marriott International en Panamá se visten de gala en estas fiestas con creaciones especiales de sus chefs para que tanto huéspedes como visitantes puedan degustar la más selecta gastronomía de la ciudad durante la Navidad y el Año Nuevo.

Las propiedades tendrán, en su mayoría, cenas de gala al estilo buffet en ambas fechas con la meta de deleitar al público y al mismo tiempo ser sede de cálidas reuniones de familiares y amigos, siguiendo los protocolos sanitarios para disfrutar con tranquilidad.

JW Marriott Panamá

• Navidad

Disfrute de un buffet en compañía de familiares o amigos, con delicias que van desde pavo y jamón hasta un recorrido por los mejores cortes de carne y exquisitas guarniciones y postres, el 24 de diciembre en la terraza del restaurante Masi de JW Marriott Panama, a partir de las 8 PM. Reservaciones a masi.restaurant@marriott.com. Disponible para público en general.

• Año Nuevo

Que los fuegos artificiales, la mejor gastronomía e impresionantes vistas al mar formen parte de su celebración de fin de año. Es por esto que JW Marriott Panama lo invita a recibir el 2022 en su gala Black & White el 31 de diciembre, a partir de las 8 PM. La velada, que será en el piso 13, en Azul Restaurant y el área de piscina, contempla amplia variedad de platillos nacionales e internacionales y open de bar premuim. Reservaciones a jw.pty.festive@marriott.com. Disponible para público en general.

W Panama

• Navidad

Night Brunch Xmas Edition es la propuesta del W Panama en su restaurante Moró para Nochebuena, con cocteles navideños seleccionados y un buffet que incluirá todos los platos que al panameño le encanta en esta época, all you can eat & drink, así como DJ en vivo, desde las 8PM hasta las 11PM. Y post cena, en el Living Room del hotel, habrá activaciones hasta la 1 AM. Disponible para público en general.

Además, del 25 de diciembre al 2 de enero, el hotel tendrá activaciones en el WET Deck, área de piscina, de 3PM a 7PM, con promociones en alimentos y mucha diversión. Reservaciones al 6257 9123.

• Año Nuevo

Para despedir el 2021, W Panama lo invita a disfrutar de The Big Night Bruch, una versión elevada de su ya tradicional Night Brunch, digna del año nuevo. El 31 de diciembre, de 9PM a 3AM contará con un delicioso buffet, open bar y banda en vivo para que pueda darle la bienvenida al 2022 con mejor estilo y diversión. Reservaciones al 6257 9123. Disponible para público en general.

Fuente/Foto: Marriott Int

**Las experiencias y eventos aquí señalados pueden cambiar de acuerdo con las regulaciones establecidas por las autoridades locales.