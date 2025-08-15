JW Marriott Bogotá presenta Factory Steak & Lobster: carnes Angus y mariscos en su máxima expresión

Factory Steak & Lobster: JW Marriott Bogotá inaugura su templo gastronómico en la Zona G

Factory Steak & Lobster ofrece una experiencia American Steak House con platos de fuego y mar, en un ambiente elegante y acogedor.

El nuevo restaurante de JW Marriott Bogotá, Factory Steak & Lobster, combina técnica culinaria, ingredientes premium y maridajes memorables.

Bogotá, Colombia – agosto de 2025 — La capital colombiana suma un nuevo referente culinario con la apertura de Factory Steak & Lobster, la propuesta American Steak House de JW Marriott Bogotá que combina cortes Angus Prime, mariscos frescos y una cava de vinos con más de 200 etiquetas. Ubicado en la exclusiva Zona G, el restaurante se presenta como un destino gastronómico que celebra el fuego, la técnica y la excelencia.

La parrilla es el corazón de Factory Steak & Lobster: cortes como el Tomahawk de 900 gramos sobre piedra de sal del Himalaya, el New York Strip madurado en seco, la Entraña para compartir y el Ribeye con mantequilla de hierbas son trabajados con precisión artesanal. El mar también tiene protagonismo con platos como la Cola de Langosta cocinada en josper, el Atún en costra de sésamo y el Surf & Turf, que une lo mejor de ambos mundos.

“Factory Steak & Lobster es mucho más que un restaurante dentro de un hotel; es un destino gastronómico para Bogotá”, afirmó Thane Kuhlman, gerente general de JW Marriott Bogotá. “Aquí, el lujo está en los detalles que hacen que la gente quiera volver”.

La cava ofrece maridajes memorables: Malbec mendocinos para carnes intensas y Chardonnay californianos para realzar los sabores del mar. El sommelier guía cada elección como un viaje sensorial, mientras las copas de cristal fino permiten que el vino respire y revele sus matices.

El menú incluye guarniciones como papas nativas, espárragos a la técnica, mazorca en mantequilla y ajo, y puré de coliflor con pasta de trufa. En la mesa, sales rosadas del Himalaya, negras de Hawái y escamas de maldon invitan a experimentar.

El Chef Ejecutivo Maurizio Di Munno define la experiencia como “un ritual de fuego, tiempo y precisión”, donde cada ingrediente es tratado como una obra de arte. El ambiente, con madera pulida, cuero y terciopelo, invita a prolongar la sobremesa.

Factory Steak & Lobster es el nuevo epicentro del sabor en Bogotá, donde el fuego transforma cada plato en una experiencia inolvidable