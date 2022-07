KFC lanza dos nuevas versiones de su sandwich de pollo «The Kentucky»

Los nuevos #KentuckyChickenSandwich pueden ser pedidos en combo o BigBox

(26/Jul/2022 – web) Panamá.- Con más de 50 años de historia y una de las recetas más icónicas del mundo, KFC Panamá incluyó dos nuevas versiones, The Kentucky Chipotle y The Kentucky Club como una extensión al mejor emparedado de todos los tiempos, The Kentucky Chicken Sandwich, como parte de su estrategia de innovación, demostrando una vez más porque tienen el mejor Sandwich de pollo.

KFC busca compartir toda su experiencia en pollo incluyendo dos nuevas versiones del The Kentucky Chicken Sándwich, demostrando al público por qué el mejor sándwich de pollo tenía que ser de KFC. Los ingredientes de los nuevos emparedados son:

1. THE KENTUCKY CHIPOTLE, elaborado con Pan Brioche con mantequilla, filete de pechuga con triple empanizado, Mayonesa Chipotle y Pepinillos.

2. KENTUCKY CLUB, elaborado con Pan Brioche con mantequilla, filete de pechuga con triple empanizado, Mayonesa Premium, Queso Americano, Tocino, Lechuga y Salsa Chipotle.

El equipo de innovación de alimentos de KFC probó minuciosamente cada ingrediente de los nuevos sándwiches para encontrar la combinación ganadora que complemente a la perfección con el famoso pollo frito del Coronel Sanders.

De igual forma, seguirá en el menú el Kentucky Sándwich Clásico que está conformado por una pechuga extragrande, extra crispy y con triple empanizado, mayonesa premium, pepinillos y pan brioche con mantequilla; que prometen complacer el paladar de los más exigentes.

Vielsys Berguido, jefa de Comunicaciones y Medios de Franquicias Panameñas, S.A., manifestó: “en KFC tenemos el compromiso de innovar y mantenernos siempre a la vanguardia, por eso hemos incluido la versión Chipotle y Club a nuestros emparedados de pollo, TheKentucky Chicken Sandwich. Estamos comprometidos en brindar productos placenteros y variados a nuestros clientes, cubriendo sus gustos y preferencias, siendo siempre fieles a nuestra receta secreta y nuestros estándares de calidad”.

Los nuevos #KentuckyChickenSandwich puede ser pedidos en combo o BigBox, en cualquiera de los 46 restaurantes a nivel nacional, por auto servicio, la página web (www.kfc.com.pa) o vía WhatsApp a través del número (+507) 236-5555 o el enlace que se encuentra en la cuenta de @KFCpa.

Una vez más KFC Panamá demuestra porque la mejor receta es la del Coronel Sanders, mediante su compromiso con sus clientes ofreciendo productos innovadores y de la más alta calidad.

Vía Star5