Marriott International presenta sus propuestas para disfrutar de la Magia de Navidad y del Año Nuevo en Panamá

(30/Nov/2022 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Navidad y el Año Nuevo son las fiestas más importantes con las cuales se cierra este 2022. Con ambas fechas acercándose, es momento de realizar los preparativos para pasar unas celebraciones mágicas rodeados de familia, amigos y seres queridos.

Pensando en ofrecer experiencias únicas, los hoteles de Marriott International en Panamá preparan las siguientes propuestas:

JW Marriott Panama

JW Marriott Panama con su esperado Holiday Tea le invita a compartir y celebrar los logros de cada año con familia y amigos. La propuesta del Holiday Tea estará disponible de lunes a viernes a partir de las 3 PM, del 5 al 16 de diciembre en el Sky Lobby. Tiene un precio por persona de $25 más impuestos e incluye self parking.

También el hotel ofrece la opción de una cena de Nochebuena con las más deliciosas estaciones frías y calientes, brisket ahumado y variedad de postres, el sábado 24 de diciembre de 8 PM a 12 AM. Y para cerrar el 2022, le invitan a una gala de fin de año la noche del 31 de diciembre en el restaurante Masi, la cual incluye música en vivo para celebrar a lo grande junto a la mejor barra de licores y cocteles, además de una vista increíble a la Bahía de Panamá.

Las reservas de todos los eventos se pueden realizar al 215-8897 o 6692-9989.

W Panama

W Panama está listo para ser sede de las celebraciones decembrinas al estilo único de W Hotels. Su Night Brunch se perfila como el plan perfecto para el intercambio de regalos; esta opción estará disponible los viernes 2, 9 y 16 de diciembre de 7 PM a 10 PM en el restaurante Moró.

Para la víspera de Navidad el hotel ofrecerá el Xmas Night Brunch en el restaurante Moro, el 24 de diciembre de 7 PM a 10 PM. Contarán con DJ en vivo, open cocteles seleccionados a base de ron y gin. Y para recibir el 2023, la propuesta es The Big Night Brunch con variedad gastronómica (estaciones de cortes importados y muchas deliciosas opciones), banda en vivo, open bar premium y más. Otras opciones serán el desayuno extendido de 6:30 AM a 11:00 AM y su W NY Sunday Brunch de 12 pm a 3pm, ambos disponibles el 1° de enero. Reservaciones a través de 6257-9123.

Marriott Panama Hotel

Finalmente, el Marriott Panama Hotel tendrá disponible una opción ideal para compartir con los pequeños de la casa: decoración de casitas de jengibre. En la cafetería del hotel el público podrá adquirir un kit que incluye la casita, dulces para decorar, glaseado y mucho más. Para pedidos y envíos contactar a 6112-8530.

También le invitan a disfrutar la navidad con colegas o amigos sus opciones de almuerzos y cenas navideñas disponibles del 12 al 23 de diciembre. Los almuerzos de 12 PM a 3 PM por un precio de $24.95 por persona más impuestos y las cenas de 6 PM a 9 PM por un precio de $26,95 más impuestos. Las opciones incluyen open soda para mesas de 10 personas.

Aunado, para Nochebuena y víspera de año nuevo el hotel tendrá disponible opción de cenas buffet con delicias de la época decembrina festiva. El 24 de diciembre a partir de las 5 PM y el 31 de diciembre a partir de las 6 PM.

Para reservas y más detalles puede escribir a ccastro@marriottpanamahotel.com o al 6090-6041.

Fuente/Foto: Marriott International