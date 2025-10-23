Marriott Medellín convierte el brunch dominical en una tradición gastronómica

El brunch dominical en Marriott Medellín: Un recorrido culinario sin prisa

• La propuesta es un extenso buffet que incluye estaciones de comida italiana, asiática y colombiana, complementado con panadería artesanal y un ambiente distendido con música en vivo.

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Medellín, Colombia.- El Marriott Medellín ha transformado la mañana del domingo en una tradición de encuentro y alta gastronomía, gracias a su aclamado brunch dominical. Este evento se celebra en sus restaurantes insignia, The Market y Circo Terraza, ubicados en el corazón del exclusivo barrio El Poblado, y se presenta como una «pausa que se expande» donde el tiempo se estira al ritmo del aroma del pan recién horneado y las mimosas.

Una Experiencia Sensorial y Culinaria

El brunch dominical no se limita a una comida; se define como una experiencia sensorial y social. La propuesta está diseñada para un recorrido libre e intuitivo, donde los comensales se mueven por distintas estaciones que estimulan los sentidos con aromas y colores. El ambiente se complementa con el murmullo amable de las conversaciones y la música en vivo, generando un clima de confort que es sello distintivo del hotel.

Recorrido Gastronómico de Estaciones

El buffet es una sucesión dinámica de cocinas y sabores. Los bruncheadores pueden iniciar su recorrido en la estación italiana, donde las pastas son preparadas al momento con salsas suaves, aceite de oliva y hierbas frescas. Cerca, la parrilla atrae con cortes jugosos y la posibilidad de armar hamburguesas con pan artesanal y vegetales asados.

La propuesta se extiende a la cocina asiática, con el vapor del sushi recién elaborado, y rinde homenaje a los sabores locales con la estación colombiana, que ofrece arepas rellenas, tamales, empanadas y el tradicional arroz atollado.

Panadería y Bebidas de Fondo

La panadería del hotel es un capítulo aparte, con bandejas de croissants crujientes, mantequilla derretida sobre panes dulces y pasteles de frutas. El ritmo del lugar es marcado por el olor a café recién molido, mientras las copas tintinean con mimosas y sangría fría.

“Perú, Mucho Gusto” celebra su edición 29 e incentiva el turismo gastronómico desde Panamá, https://www.panama24horas.com.pa/gastronomia/peru-mucho-gusto-celebra-su-edicion-29-e-incentiva-el-turismo-gastronomico-desde-panama

El ambiente se nutre del movimiento humano: familias, parejas y grupos de amigos disfrutan de la sobremesa, pasando de estación en estación sin prisa ni protocolo. Una banda musical ameniza el fondo con versiones suaves de rock latino, creando una atmósfera distendida que invita a quedarse. Quien ha vivido la experiencia lo resume: ya no se planea un almuerzo de domingo, sino que, simplemente, «se brunchea».

Reservas e Información de Contacto

La tarifa por persona para el brunch dominical es de $140.000. El evento está abierto al público, sin necesidad de ser huésped del hotel. Se sugiere reservar con anticipación contactando por correo electrónico a reservas.market.mdemc@r-hr.com o por WhatsApp al +573212242168. Para más detalles, se puede visitar ThePlacetoBe.com. Se aplican términos y condiciones, y la comida y bebida no están disponibles para llevar.