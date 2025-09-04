Marriott Medellín lanza Coffee Party: El evento que combina café ilimitado y música en vivo

Coffee Party en El Poblado: Marriott Medellín ofrece una tarde de Café Gourmet y DJ Set

El Marriott Medellín se ha convertido en el punto de encuentro de los miércoles con su Coffee Party, un evento que ofrece una experiencia ilimitada de café, gastronomía y música en vivo en un ambiente relajado.

Con diez variedades de café colombiano y una barra de bocadillos ilimitada, la Coffee Party invita a romper la rutina de mitad de semana en un ambiente sofisticado, acompañado por un DJ en vivo.

(04/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Medellín, Colombia.- En la ciudad de la eterna primavera, el Marriott Medellín se ha consolidado como el lugar ideal para un tardeo diferente con su evento Coffee Party. Pensado para quienes disfrutan de las buenas charlas y un excelente café, este encuentro se celebra cada dos miércoles, transformando el hotel en un vibrante escenario que fusiona gastronomía, música y un ambiente social inigualable.

El evento, que se lleva a cabo de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., conecta los diferentes espacios del hotel, como The Market, Circo, Tanoshii y The Coffee Corner, en un recorrido sensorial único. Desde el momento en que los visitantes cruzan el lobby, son envueltos por el aroma del café recién preparado y el ritmo de la música en vivo, creando una atmósfera perfecta para alargar el día de manera relajada y entretenida. El gerente general del Marriott Medellín, Luis Bombiela, describe la iniciativa como «la excusa perfecta para romper la rutina», enfocada en ofrecer buen café, buena música y un espacio para socializar.

Uno de los mayores atractivos de la Coffee Party es la oferta de diez versiones ilimitadas de café colombiano, preparadas al momento y en alianza con Café La Manchuria. Los baristas del hotel se encargan de resaltar los matices de cada grano, ofreciendo desde el espresso más intenso hasta lattes cremosos con arte en la espuma, capuchinos y mezclas frías infusionadas. Además, el evento cuenta con una barra de bocados salados y dulces que se reponen constantemente, permitiendo a los asistentes servirse cuantas veces deseen.

La música es otro elemento clave de la experiencia. Con DJ sets en vivo que marcan el pulso de la tarde, la Coffee Party fomenta el networking casual y las conversaciones entre amigos, en un entorno elegante y distendido. El chef ejecutivo, Mariano Bambaci, explica que la intención es que «cada persona viva un recorrido por el café colombiano en todas sus expresiones», respetando la esencia de cada taza. Para complementar la experiencia, el hotel ofrece dos horas de parqueo gratuito, asegurando que los asistentes solo se preocupen por disfrutar. Las próximas fechas para este evento, con una tarifa de $60.000 por persona, son los miércoles 17 de septiembre, 1, 15 y 29 de octubre, 12 y 26 de noviembre y el 10 de diciembre.

