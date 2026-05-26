ONZE expande su propuesta de comida saludable con la apertura de su sucursal número quince en Los Pueblos

• La nueva sede de la franquicia ofrece un menú basado en ingredientes de alta calidad preparados al momento, libre de aditivos y preservantes, para facilitar el acceso a una nutrición balanceada.

(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el firme compromiso de llevar bienestar y sabor a cada rincón de la ciudad, la cadena ONZE anunció oficialmente la apertura de su sucursal número quince, ubicada estratégicamente en el centro comercial Plaza Viva Los Pueblos. Esta nueva sede llega para transformar la oferta gastronómica de la zona, respondiendo a la necesidad de los residentes y trabajadores de encontrar opciones de comida saludable, deliciosas, nutritivas y a precios accesibles.

La esencia de la marca se mantiene intacta en esta nueva apertura, enfocada en ofrecer alternativas frescas cerca de la gente. Frente a la oferta convencional del sector, la empresa se diferencia de forma contundente al combinar ingredientes de alta calidad preparados al momento, un servicio ágil y un ambiente acogedor que invita tanto a la pausa como al disfrute del consumidor.

Filosofía de bienestar y mercado local

La administración de la cadena detalló en tercera persona que eligieron la ubicación de Plaza Viva Los Pueblos porque identificaron un área con una enorme y vibrante demanda, pero con pocas opciones que logren equilibrar lo rico con lo verdaderamente nutritivo. En ese sentido, los portavoces de la marca manifestaron que esta sucursal número quince viene a convertirse en el aliado perfecto para brindar platos de calidad a precios competitivos.

El menú del establecimiento en Viva Los Pueblos destaca por su versatilidad, ofreciendo opciones totalmente personalizables de paninis, wraps, ensaladas y bowls para satisfacer todos los gustos de los comensales. Además, la marca reafirma su fuerte compromiso con el sector agropecuario y la salud general de la población a través de pilares clave como el apoyo local a los productores mediante el consumo de sus cosechas, la elaboración 100% artesanal preparada desde cero cada mañana y la garantía de entregar productos libres de aditivos y preservantes.

Transparencia y plato recomendado

Es importante destacar que todos los platos fuertes de la franquicia se elaboran al momento y frente a los ojos del cliente, asegurando la máxima frescura y la transparencia en los procesos de manipulación de alimentos.

Para quienes visiten la nueva sucursal por primera vez, la recomendación estrella de la casa es el Chipotle Chicken Bowl a base de arroz integral. Este plato se posiciona como la opción más popular y aclamada por los clientes de la marca actualmente, siendo idóneo para una comida completa, balanceada y llena de sabor. La sucursal en Plaza Viva Los Pueblos ya se encuentra abierta al público, lista para recibir a los usuarios que buscan comer bien sin complicaciones.

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