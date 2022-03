Pacari: Siete curiosidades que no sabías sobre el mundo del chocolate

(28/Feb/2022 – web) Panamá.- Son muchos los amantes de este delicioso producto a nivel mundial. Si bien su origen exacto aún hoy es desconocido, se cree que es gracias a una creación mexicana que hoy podemos disfrutar de este manjar.

El chocolate es, sin duda, uno de los alimentos que más interés ha despertado a lo largo de la historia y que nunca ha dejado de sorprender, por eso Pacari, marca que produce uno de los mejores chocolates del mundo, nos revela siete curiosidades sobre este alimento.

1. En Panamá, una persona consume en promedio 800 gramos de chocolate al año

Con esta ingesta de chocolate, el país tiene un promedio cinco veces mayor al de toda Centroamérica. En Europa están sin duda los mayores consumidores de este manjar a nivel mundial. Suiza ocupa el primer lugar con 8,8 kilogramos, y le siguen las vecinas Austria y Alemania con 8,1 y 7,9 kilogramos anuales respectivamente.

2. El chocolate blanco no existe.

Se trata de un preparado a base de leche condensada y azúcar que incluye manteca de cacao, pero que en realidad no tiene pasta de cacao, el producto que guarda las propiedades del cacao. Por el contrario, el chocolate negro u oscuro, gracias a su alto porcentaje de cacao, contiene multitud de beneficios para el organismo. Comer un trozo de chocolate amargo todos los días reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el corazón, por ejemplo.

3. No siempre se ha consumido sólido.

Hasta 1842, cuando fue creada la primera barra de chocolate, este alimento se consumía líquido, como una bebida. La presentación del chocolate sólido solo se pudo conseguir con las mejoras introducidas en la industria chocolatera de finales del siglo XIX.

4. El árbol del cacao es casi mágico.

El árbol del cacao siempre ha estado asociado a la magia, el misticismo y lo trascendental. Sus frutos y semillas, incluso eran conocidas como ‘el alimento de los dioses’. Un árbol de esta clase vive unos 200 años, pero produce granos útiles solo durante 25 años, más o menos unas 2.500 unidades en total.

5. Previene el envejecimiento prematuro.

El cacao tiene un gran poder antioxidante, muy beneficioso para combatir el paso del tiempo. Eso sí, para que el chocolate sea un auténtico elixir de juventud tiene que contener un alto porcentaje de cacao, ya que así contendrá menos leche y azúcares y, como consecuencia, menos calorías; y tiene que tratarse chocolate orgánico y biodinámico, libre de fertilizantes sintéticos, herbicidas o pesticidas y sostenible.

6. Ideal para luchar contra el dolor menstrual o el cansancio muscular.

Durante el periodo no es extraño que algunas mujeres sientan la necesidad de comer chocolate. Esta reacción sabia del metabolismo femenino se explica si tenemos en cuenta que este alimento relaja los músculos; así, alivia el dolor y el malestar durante el período menstrual. Además, da fuerza y energía. El chocolate aporta magnesio, lo que lo convierte en un complemento ideal para deportistas gracias a sus valores nutricionales, ya que fortalece los músculos y aporta energía constante que favorece la actividad física.

7. No produce caries.

Uno de los grandes argumentos de los padres a la hora de negar una onza de chocolate a sus hijos han sido la caries. No obstante, muchos dentistas niegan esta teoría. El cacao de calidad –oscuro, orgánico y biodinámico– no permanece en la boca; y, en consecuencia, no genera las condiciones necesarias para provocar caries. Sin embargo, todo depende de una buena higiene bucal.

