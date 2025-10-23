“Perú, Mucho Gusto” celebra su edición 29 e incentiva el turismo gastronómico desde Panamá

Perú invita a panameños a impulsar el turismo gastronómico con la feria “Perú, Mucho Gusto”

• Reconocida como Destino Culinario Líder de Sudamérica, Perú celebrará la diversidad de sus cocinas en la edición número 29 de “Perú, Mucho Gusto”, un evento que busca fortalecer el turismo gastronómico .

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) ha extendido una invitación a los viajeros panameños para que participen en la edición número 29 de la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto”, un evento clave para el desarrollo del turismo gastronómico en la región. La capital peruana, Lima, acogerá el festival del 30 de octubre al 2 de noviembre, un periodo que coincide estratégicamente con el fin de semana previo a las fechas patrias panameñas.

Lima se Consolidará como el Centro Gastronómico Regional

Reconocida como una de las ferias culinarias más importantes de Sudamérica, “Perú, Mucho Gusto” se establecerá en la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, cerca del distrito de Miraflores. El festival es una celebración de la diversidad culinaria y la riqueza cultural que ha posicionado a Perú como un destino de talla mundial, recientemente galardonado como Destino Culinario Líder de Sudamérica por los World Travel Awards.

Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una inmersión completa en los sabores, aromas y tradiciones peruanas. La edición 2025 ofrecerá una muestra de más de 200 platos diferentes, provenientes de 25 regiones del país. Además de la oferta culinaria, el evento contará con una variada agenda cultural que incluye pasacalles, danzas tradicionales, música en vivo, espectáculos infantiles y demostraciones gastronómicas, complementada con la venta de artesanías y productos regionales.

Conectividad y Oportunidad para Viajeros Panameños

El Consejero Económico Comercial de PROMPERÚ en Panamá, Juan Luis Reus, destacó la relevancia de la feria como una vitrina que impulsa el desarrollo regional y fortalece el turismo. Reus resaltó la posición estratégica de Panamá como un punto de conexión clave.

Panamá reafirma su posición como Hub de las Américas en 2025, https://www.panama24horas.com.pa/noticias/panama-hub-americas-2025.

“Las fechas patrias de noviembre son el momento ideal para que los panameños descubran todo lo que Perú tiene por ofrecer. Gracias a la posición estratégica de Panamá, viajeros de toda la región transitarán el Hub de las Américas® rumbo a Lima para disfrutar de nuestra gastronomía, tradiciones y cultura, generando además un impacto positivo en la economía panameña”, afirmó Reus.

Gracias al Hub de las Américas®, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los viajeros disponen de vuelos directos diarios hacia Lima, lo que facilita el acceso a esta experiencia cultural y gastronómica de primer nivel con un ingreso totalmente gratuito. Esta conectividad también abre la posibilidad de extender el viaje a otros destinos turísticos peruanos como Arequipa, Cusco, Lambayeque y La Libertad, cuyas propuestas culinarias estarán presentes en el festival.

Datos Clave del Evento

• Lugar: Explanada de la Costa Verde – Magdalena del Mar, Lima (cerca a Miraflores).

• Fecha: Del 30 de octubre al 2 de noviembre.

• Horario: De 11:00 a 22:00 horas (Inauguración el 30 de octubre, apertura a partir de las 13:00 horas).

• Acceso: Ingreso totalmente gratuito.