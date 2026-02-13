Prepare recetas especiales con Splenda® para celebrar este 14 de febrero

Splenda® propone opciones dulces para compartir en el Día del Amor y la Amistad

• Cocinar en casa se convierte en una experiencia personal y cercana para festejar el cariño en todas sus formas este 14 de febrero.

(13/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La celebración del 14 de febrero representa una oportunidad para resaltar el cariño a través de diversas actividades, donde el uso de Splenda® se integra como un aliado para endulzar momentos especiales en el hogar. Ya sea para una cena en pareja, un encuentro entre amistades o un espacio de cuidado personal, la elaboración de recetas dulces permite transformar la cocina en un escenario de convivencia y afecto.

Celebraciones con valor personal

Más allá de las opciones de entretenimiento externo, la preparación de alimentos en casa ha ganado relevancia como una forma cercana de compartir. Bajo la premisa de su mensaje institucional “Yo uso Splenda®”, la marca acompaña los distintos momentos de consumo ofreciendo alternativas que permiten sustituir el azúcar. Esta propuesta busca adaptarse a las diversas festividades del Día del Amor y la Amistad sin dejar de lado el disfrute de los pequeños detalles.

Inspiración para el Día del Amor y la Amistad

La marca enfatiza que cocinar se convierte en una parte fundamental de la experiencia compartida, permitiendo crear momentos más intencionales. Las recetas sugeridas sirven como base para que los usuarios puedan manifestar gestos especiales, desde una cita planificada con serenidad hasta un detalle espontáneo para un ser querido. La intención es que el tiempo dedicado a la cocina refuerce los vínculos afectivos a través de preparaciones dulces y equilibradas.

Ideas de recetas para compartir este 14 de febrero

Brownies o pastelitos individuales

Ideales para una cita en casa

Ingredientes:

½ taza de harina de trigo

¼ de taza de cocoa en polvo sin azúcar

2 huevos

80 g de mantequilla

½ taza de Splenda® Granular

80 g de chocolate para repostería sin azúcar

Elaboración:

Precalentar el horno a 180 °C. Derretir la mantequilla junto con el chocolate a baño maría o en el microondas. En un recipiente, mezclar los huevos con Splenda® Granular hasta integrar.

Agregar la mezcla de chocolate y, posteriormente, incorporar la harina y la cocoa previamente cernidas. Verter la preparación en moldes individuales o en un refractario pequeño.

Hornear durante 20–25 minutos, o hasta que la superficie esté firme. Dejar enfriar antes de servir.

Rollos de canela horneados

Para disfrutar con calma y compartir

Ingredientes:

1½ tazas de harina de trigo

1 cucharadita de levadura seca

½ taza de leche descremada tibia

40 g de mantequilla derretida

1 huevo

¼ de taza de Splenda® Granular

1 cucharada de canela en polvo

Elaboración:

Disolver la levadura en la leche tibia y dejar reposar 5–10 minutos. En un recipiente, mezclar la harina con Splenda® Granular.Agregar el huevo, la mantequilla derretida y la levadura activada hasta formar una masa. Amasar hasta obtener una textura suave y dejar reposar hasta que duplique su tamaño. Extender la masa, espolvorear la canela y un poco más de Splenda® Granular. Enrollar la masa, cortar en porciones y colocar en un molde pequeño.

Hornear a 180 °C durante 25–30 minutos, o hasta que estén ligeramente dorados. Dejar reposar antes de servir.

Galletas caseras horneadas

Un detalle hecho en casa para regalar o compartir

Ingredientes:

1 taza de harina de trigo

60 g de mantequilla a temperatura ambiente

1 huevo

½ taza de Splenda® Granular

1 cucharadita de esencia de vainilla

¼ de taza de chispas de chocolate sin azúcar (opcional)

Elaboración:

Precalentar el horno a 180 °C. Batir la mantequilla con Splenda® Granular hasta obtener una mezcla homogénea. Agregar el huevo y la esencia de vainilla, integrando bien. Incorporar poco a poco la harina hasta formar una masa suave. Añadir las chispas de chocolate si se desea. Formar las galletas y colocarlas en una charola para hornear.

Hornear durante 12–15 minutos, o hasta que estén ligeramente doradas. Dejar enfriar antes de servir o empaquetar.

Mini pays horneados de frutos rojos

Un postre especial para compartir

Ingredientes:

¾ de taza de galletas tipo María trituradas

40 g de mantequilla derretida

200 g de queso crema bajo en grasa

1 huevo

⅓ de taza de Splenda® Granular

½ taza de frutos rojos (fresas, frambuesas o mezcla)

Elaboración:

Precalentar el horno a 170 °C. Mezclar las galletas trituradas con la mantequilla derretida hasta obtener una base homogénea. Colocar la mezcla en moldes individuales, presionando para formar la base. Batir el queso crema con Splenda® Granular hasta suavizar. Agregar el huevo e integrar. Verter la mezcla sobre la base y añadir los frutos rojos.

Hornear durante 20–25 minutos, o hasta que el relleno esté firme. Dejar enfriar antes de servir.

Este 14 de febrero, Splenda® acompaña a quienes buscan crear detalles significativos desde casa, sin dejar de lado ese toque dulce que forma parte de celebrar. Cada receta se convierte en una oportunidad para compartir tiempo, atención y momentos especiales, sin sacrificar el sabor ni el significado detrás de cada preparación.

