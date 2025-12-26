Innovación en la cocina: Recetas navideñas clásicas se reinventan sin azúcar

Cómo preparar Recetas navideñas ligeras y saludables para las festividades

• Clásicos de la temporada, como los buñuelos, se transforman en opciones ligeras que mantienen el sabor tradicional sin recurrir a frituras ni endulzantes calóricos.

(26/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de las festividades de fin de año, Splenda® ha lanzado una iniciativa para redescubrir las recetas navideñas tradicionales mediante una propuesta que elimina el azúcar añadida sin sacrificar el sabor característico de la época. Esta invitación busca que las familias panameñas mantengan sus costumbres culinarias con una dulzura más ligera, adaptando platos que forman parte de la memoria familiar a versiones más equilibradas.

Reinventando el repertorio dulce de Panamá

Dentro de las opciones presentadas, destaca la reinterpretación de los buñuelos, un elemento esencial en las mesas locales durante diciembre. La versión sugerida por la marca propone una técnica de horneado en lugar de la fritura tradicional, logrando una textura crujiente y esponjosa pero con una carga calórica reducida.

Para la elaboración de estos buñuelos sin azúcar, se utilizan ingredientes como harina de trigo integral, polvo para hornear, margarina ligera y extracto de vainilla. El proceso de dulzor se logra mediante el uso de sobres de Splenda® Original mezclados con canela, los cuales se espolvorean sobre la masa tras un horneado de aproximadamente 10 minutos a 200 °C.

Receta Buñuelos al horno con canela

Los buñuelos son parte del repertorio dulce de la Navidad panameña, conocidos por su textura esponjosa y su sabor reconfortante. Esta versión horneada mantiene la forma redonda tradicional, pero sin azúcar añadida y sin fritura, logrando una preparación más ligera, ideal para compartir en familia.

Ingredientes:

• 1 taza de harina de trigo integral

• ½ cucharadita de sal

• 1 cucharadita de polvo para hornear

• 2 cucharadas de margarina ligera derretida

• ⅓ taza de agua tibia

• 1 cucharadita de extracto de vainilla

• 6 sobres de Splenda® Original

• 1 cucharada de canela en polvo

• Aceite en aerosol para hornear

Preparación:

1. Precalienta el horno a 200 °C.

2. En un tazón, mezcla la harina, sal y polvo para hornear.

3. Agrega la margarina, vainilla y el agua poco a poco, hasta formar una masa suave.

4. Divide la masa en pequeñas porciones, extiéndelas en forma de discos delgados.

5. Coloca sobre una charola con papel encerado y rocía ligeramente con aceite.

6. Hornea durante 8–10 minutos o hasta que estén dorados y crujientes.

7. Mezcla la canela con Splenda® y espolvorea sobre los buñuelos recién horneados.

Hacia una alimentación más consciente Esta propuesta de recetas navideñas no solo busca ofrecer alternativas para quienes restringen el consumo de azúcar, sino también fomentar una cultura de alimentación consciente durante las fiestas. Según la marca, estas preparaciones permiten disfrutar de la «magia de las fiestas» sin renunciar a la identidad de cada plato, recomendando acompañar estos postres con bebidas calientes como café negro o tés especiados sin endulzantes calóricos. La iniciativa subraya que es posible celebrar las tradiciones con ingredientes pensados para el bienestar, transformando recetas que han viajado de generación en generación en opciones modernas y saludables.

