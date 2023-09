Residence Inn by Marriott Bogotá ofrece un exquisito Brunch Residence para celebrar el amor y la amistad

(14/Sep/2023 – web) Colombia.- Si buscas una experiencia gastronómica que eleve tus sentidos y te haga sentir en la cima del mundo, no puedes perderte el aclamado Brunch Residence de Residence Inn by Marriott Bogotá —una propiedad de oxoHotel que hace que hace parte del portafolio Marriott Bonvoy de 30 marcas extraordinarias. Este evento dominical se ha convertido en un verdadero ícono de la capital colombiana, donde el amor y la amistad se celebran en un ambiente vibrante y lleno de energía.

Los domingos se transforman en momentos inolvidables en compañía de tu familia y amigos en el Brunch Residence de Residence Inn by Marriott Bogotá. Desde las 12:30 hasta las 4:00 pm, te sumergirás en un entorno exquisito y de vanguardia, ubicado a solo unos pasos del Parque 93, en la trendy Calle 90.

Alejandra Castañeda, gerente general de Residence Inn by Marriott Bogotá, destaca que Brunch Residence ha conquistado el corazón de sus invitados con una fusión de sabores internacionales, los mejores cócteles y una atmósfera llena de buena vibra. “Nuestro chef ejecutivo, John Gómez, ha preparado inteligentemente un menú que se basa en ingredientes sostenibles, frescos y saludables para que disfrutes de una experiencia casual pero verdaderamente gourmet en un ambiente upscale.”

Brunch Residence ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecerte una amplia variedad de estaciones, desde las cuales podrás deleitarte con delicias de todo tipo. Desde la Estación Caliente, con platos tradicionales bogotanos como el caldo de costilla y las empanadas típicas, hasta una sorprendente Paella y una especialidad de la casa: el Pollo mignonette con salsa de vino. La variedad es inigualable.

Si buscas vegetales, hortalizas y legumbres, Chillin Brunch es tu elemento: Una gran estación llena de champiñones encurtidos, espárragos, zanahoria baby y quinoa listas para mezclar con una variedad de lechugas asiáticas, zucchinis cortados en diamante, cebolla ocañera y tomates cherry al pesto. Así mismo, dispones de remolacha baby al horno, palmitos, aceitunas, alcaparras y maíz desgranado, así como col de Bruselas, edamame, hummus de garbanzo, babaganoush y un delicioso chucrut que puedes combinar con queso campesino encurtido y aceites aromáticos, entre otros aderezos.

FRUTAS, YOGURT Y PASTELERÍA DE ENSUEÑO

No puede faltar nuestra exquisita selección de frutas frescas colombianas, que incluyen papaya, piña, melón y sandía, así como una irresistible pastelería recién horneada. Desde croissants de mantequilla hasta torta de zanahoria y pancakes con diferentes toppings, la fabulosa torta de zanahoria, quiche lorraine, quiche de vegetales y algo increíble: Pancakes con dulce de mora, lulo, manzana caramelizada, Nutella, leche condensada o miel maple. ¡Las opciones son ilimitadas!

SUSHI, CEVICHE Y DELICIAS DE CHARCUTERÍA

Los amantes del sushi encontrarán su paraíso en una estación completa de rollos y delicias japonesas, acompañadas de salsas dinamita, teriyaki y más. Además, podrás disfrutar de ceviche fresco con una variedad de ingredientes a tu elección.

La oferta continúa con una sorprendente selección de carnes maduras, embutidos y quesos de alta calidad. Todo esto acompañado de una estación de sándwiches y snacks saludables elaborados con raíces y tubérculos frescos.

Brunch Residence se precia de tener una gran variedad de carnes maduradas, embutidos y quesos tales como roast feef, pastrami de cerdo, jamón de pavo artesanal, salami y chorizo español, así como quesos mozzarella y sabana, entre otros.

«Una vez que pongas un pie en el lobby, te verás envuelto en la magia de la música rock en vivo, una barra completa de gin & tonics y mimosas ilimitadas, y estaciones de comida generosas que podrás disfrutar en nuestras majestuosas terrazas al aire libre, con el encanto de Marriott y la espectacular vista de Bogotá como telón de fondo», concluyó Alejandra Castañeda.

BRUNCH RESIDENCE – RESIDENCE INN BY MARRIOTT BOGOTÁ

Calle 90 # 16 – 30 – Domingos 17 de septiembre de 12:30 a 4 pm

Adultos $119.000 – Niños menores de 5 años no pagan

All You Can Eat & Drink, juegos de mesa, banda de rock en vivo y parking gratuito

Reservas: +601-4846989 o eventosresidence@oxohotel.com

Par participar de Chillin Brunch se requiere reserva previa marcando al +601-4846989 o escribiendo a: eventosresidence@oxohotel.com. Los espacios están sujetos a disponibilidad según el aforo. Los alimentos se sirven solo en los horarios establecidos y no aplica para llevar. El parqueadero gratis aplica por consumos del brunch.

