Sertv transmite la final de cocina asiática en “De la mano del chef”

Sertv presenta la final de cocina asiática en “De la mano del chef”

La chef Mónica Lucich lidera la evaluación de los estudiantes en la final de cocina asiática transmitida por Sertv.

Sertv cierra la etapa de cocina asiática con una edición especial que incluye risotto, cocteles y talento emergente.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Hoy martes 26 de agosto, desde las 8:00 a.m., Sertv transmitirá la esperada final de la cocina asiática en su programa insignia “De la mano del chef”, una producción que continúa destacando el talento culinario emergente en Panamá.

Durante esta edición especial, la chef e instructora Mónica Lucich será la encargada de evaluar los platos elaborados por los estudiantes, quienes compartirán sus impresiones sobre la experiencia de aprendizaje en gastronomía asiática. La jornada promete una muestra de creatividad y técnica por parte de los participantes.

Además, el programa contará con la participación del chef Cleid Zuñiga, quien presentará un sofisticado risotto de hongos acompañado de costilla de res. Para complementar la propuesta, el instructor de bar Victorino Arcia y la estudiante Sophia Ramos prepararán un coctel exclusivo, elevando la experiencia gastronómica con sabores únicos.

“De la mano del chef” se consolida como una plataforma de formación y exhibición culinaria, promovida por Sertv y sus plataformas digitales @Sertvpanama, líderes en producción nacional. La final de cocina asiática marca un cierre vibrante para esta etapa del programa, celebrando la innovación y el compromiso de los nuevos talentos gastronómicos.